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Dow Jones News
06.04.2026 16:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich - Iran-Schlagzeilen im Fokus

DJ MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich - Iran-Schlagzeilen im Fokus

DOW JONES--Die US-Börsen sind vor dem Hintergrund eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der Straße Hormus mit einer uneinheitlichen Tendenz in den Handel am Ostermontag gestartet. Der Dow-Jones-Index zeigt sich wenig verändert bei 46.489 Punkten, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen dagegen um 0,2 bzw. 0,4 Prozent.

Trump hatte am Sonntag in den sozialen Medien gepostet, dass der Dienstag im Iran der "Tag der Kraftwerke und Tag der Brücken in einem" sein werde. Er forderte den Iran auf, die Straße von Hormus zu öffnen, andernfalls werde das Land "in der Hölle leben". Kurz darauf sagte er Fox News, er glaube an ein Abkommen bis Montag. Dem Wall Street Journal sagte er: "Wenn sie nicht einlenken, wenn sie sie geschlossen halten wollen, werden sie jedes Kraftwerk und jede andere Anlage verlieren, die sie im ganzen Land haben".

Axios gegenüber bestätigte Trump dagegen intensive Verhandlungen über Mittelsmänner, wobei diese laut Axios weniger zuversichtlich seien. Sollte keine Einigung erzielt werden, erwäge Trump, "alles in die Luft zu jagen" und das iranische Öl zu beschlagnahmen. Berichten zufolge wird über eine 45-tägige Waffenruhe diskutiert, eine Bestätigung aus Teheran steht allerdings aus. Trump will am Montag um 19 Uhr MESZ eine Pressekonferenz mit dem Militär abhalten.

"Die Sprache und der Ton der Social-Media-Posts von Präsident Trump zum Iran werden bei den Anlegern wenig Beachtung finden", sagt Paul Donovan, Chefökonom bei UBS Wealth Management. Die Märkte würden dies kaum als klare politische Entwicklung sehen. Der Wunsch, an gute Nachrichten zu glauben, habe dazu geführt, dass vage Gespräche über Vermittler die Risikobereitschaft im asiatischen Handel gestützt hätten.

Vor dem Start der Berichtssaison für das erste Quartal am 14. April, angeführt von Großbanken wie JP Morgan Chase, schienen Anleger auf eine Deeskalation der militärischen Aktivitäten in der Golfregion und eine breitere Erholung der Aktienmärkte im Frühling und Sommer zu wetten, heißt es.

Wenig Bewegung gibt es beim Ölpreis, der seine kräftigen Gewinne vom Donnerstag, also vor der Oster-Pause, allerdings verteidigt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent erhöht sich um 0,1 Prozent auf 109,17 Dollar. Der Markt hänge weiter an den Schlagzeilen zum Iran-Krieg. Zentral bleibe eine baldige Öffnung der Straße von Hormus, heißt es.

Kaum Veränderung gibt es auch bei beim Goldpreis. Der Dollar gibt dagegen einen kleinen Teil seiner Gewinne vom Donnerstag wieder ab. Der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein. Der Handel verlaufe allerdings in recht engen Bahnen. Auch die Notierungen am US-Anleihemarkt treten gegenüber den Ständen vom Freitag, als eine verkürzte Sitzung stattfand, auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert bei 4,34 Prozent.

Bei den Einzelwerten steigen Soleno Therapeutics um 32,2 Prozent. Neurocrine Biosciences hat dem Kauf von Soleno für 2,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt, einem Entwickler von Behandlungen für seltene Krankheiten. Die Aktien von Neurocrine reduzieren sich dagegen um 2,2 Prozent.

Die Papiere von JBS klettern um 1,1 Prozent, nachdem die Arbeiter in Colorado des Fleischverarbeiters zugestimmt haben, einen dreiwöchigen Streik zu beenden. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.488,78  -0,0   -15,89    46.504,67 
S&P-500     6.594,14  +0,2   +11,45    6.582,69 
NASDAQ Comp  21.965,71  +0,4   +86,53    21.879,18 
NASDAQ 100   24.165,26  +0,5  +119,73    24.045,53 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,86 +0,01    3,88      3,85 
5 Jahre       3,99 -0,00    4,02      3,98 
10 Jahre      4,34 -0,01    4,37      4,33 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr 
EUR/USD      1,1556  +0,4   0,0041     1,1515     1,1605 
EUR/JPY      184,28  +0,3   0,5200     183,76    184,0700 
EUR/CHF      0,9209  -0,1  -0,0010     0,9219     0,9214 
EUR/GBP      0,8715  -0,1  -0,0012     0,8727     0,8714 
USD/JPY      159,46  -0,1  -0,1000     159,56    158,6600 
GBP/USD      1,3255  +0,5   0,0066     1,3189     1,3316 
USD/CNY      6,8824  -0,1  -0,0032     6,8824     6,8720 
USD/CNH      6,8738  -0,2  -0,0118     6,8856     6,8770 
AUS/USD      0,693  +0,6   0,0040      0,689     0,6933 
Bitcoin/USD  69.374,09  +2,6  1.756,39    67.617,70   68.652,62 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     112,86  +1,2    1,32     111,54 
Brent/ICE     109,17  +0,1    0,14     109,03 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.671,50  -0,1   -4,17    4.675,67 
Silber       72,59  -0,6   -0,40      72,99 
Platin     1.978,30  -0,5   -10,72    1.989,02 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 06, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)

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