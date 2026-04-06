Hot Stocks: KW 14 / 2026 - Basic Materials sind die neuen Tech-Stars!

KI braucht mehr als Code - sie braucht Rohstoffe!

Rohstoffe sind längst keine "langweiligen Zykliker" mehr, die lediglich am Tropf der Bauwirtschaft hängen. Heute fungieren sie als kritische Enabler der digitalen Revolution. Da KI-Rechenzentren ein Vielfaches an Kupfer für Kühlung, Transformatoren und Stromversorgung verschlingen als klassische Serverfarmen, trifft eine explodierende Nachfrage auf ein träges Angebot. Während Aluminium im High-End-Chip-Design unverzichtbar wird, sorgt der enorme Energiehunger der KI-Infrastruktur für eine Renaissance der Kernkraft als stabile Ergänzung zu volatilen Green-Tech-Quellen. Rohstoffe sind das physische Fundament der virtuellen Welt.

Alcoa (AA)

Alcoa profitiert aktuell massiv von angebotsseitigen Schocks. Jüngste Nachrichten über Angriffe auf Schmelzhütten im Mittleren Osten haben die Sorge vor einem globalen Aluminium-Defizit befeuert. Gleichzeitig plant Alcoa, stillgelegte Standorte an die Rechenzentrums-Industrie zu verkaufen, was eine völlig neue Wachstumsfantasie eröffnet. Beim Sprung aus der Seitwärtsrange wurde ein Kaufsignal generiert.

Freeport McMoran (FCX)

Kupfer gilt als "Dr. Copper", weil es die Gesundheit der Weltwirtschaft anzeigt. Im April 2026 sehen wir Kupferpreise auf historischen Höchstständen. FCX ist als einer der größten Produzenten der direkteste Nutznießer der "Alles-wird-elektrisch"-Welle. Nach einer Korrektur (Rücksetzer von fast 70 USD) stabilisiert sich der Wert gerade über der 20/50 Tagelinie.

Cameco (CCJ)

Uran ist das Thema der Stunde. Ein neuer Milliarden-Deal mit Indien und die Erkenntnis, dass KI-Rechenzentren grundlastfähigen Strom (Atomkraft) brauchen, stützen Cameco. Geopolitische Unsicherheiten bezüglich russischer Lieferungen verknappen das Angebot zusätzlich. Wir sehen eine Konsolidierungsphase nach einem massiven Run-up im Januar. Der Kurs "tänzelt" um die gleitenden Durchschnitte.

Southern Copper (SCCO)

SCCO ist bekannt für seine extrem niedrigen Produktionskosten und hohen Reserven in Peru und Mexiko. Trotz politischer Risiken in Südamerika ist SCCO fundamental eine "Cash-Maschine", die am 22. April 2026 erneut eine Dividende ausschütten wird. Ähnlich wie bei FCX sehen wir hier eine Korrektur vom Allzeithoch. Die Rückeroberung der 20-Tagelinie ist bereits geglückt.

Tagescharts vom 02.04.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.04.2026

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