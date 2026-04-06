Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), gab heute bekannt, dass Brazos Valley Flight Services, Executive Air Taxi Corporation, Fairmont State University, Sterling Flight Training und Victors Aviation die Empfänger des "Top- Hawk"-Programms 2026 sind. Damit wird eine Tradition fortgesetzt, in deren Rahmen seit dem Start des Programms im Jahr 2015 bereits 55 fabrikneue Cessna Skyhawks in Ausbildungsumgebungen eingesetzt wurden.

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Factory-new Cessna Skyhawks (Model 172) to take flight as Textron Aviation names five 2026 Top Hawk recipients-helping train the next generation of pilots

Top Hawk geht nun in sein zweites Jahrzehnt und ist eine der am längsten bestehenden Partnerschaften zwischen Hersteller und Flugschulen in der Branche. Das Programm wurde zur Förderung der Personalentwicklung in der Luftfahrt konzipiert und verleiht ausgewählten Organisationen für ein Jahr fabrikneue Skyhawks mit individuellem Branding. Dadurch erhalten Flugschüler Zugang zu den weltweit beliebtesten Trainingsflugzeugen, und die Flugschulen können ihre Flotten mit modernster Avionik und Sicherheitsausstattung auf den neuesten Stand bringen.

"Top Hawk hat sich zu einem starken Motor für die Pilotenausbildung entwickelt", sagte Chris Crow, Vice President, Piston Utility Sales. "Diese Organisationen zeichnen sich durch ein starkes Engagement der Schüler, eine hohe Ausbildungsauslastung und den Einsatz für die Förderung der nächsten Generation von Piloten aus. Mehr als 1.000 Schüler wurden in den letzten zehn Jahren bereits in Top-Hawk-Flugzeugen ausgebildet, und der diesjährige Jahrgang wird auf dieser Wirkung aufbauen."

Programm fördert den nationalen Piloten-Nachwuchs

Top Hawk wurde ins Leben gerufen, um Flugschulen dabei zu helfen, den steigenden Bedarf an Piloten zu decken und den Zugang zu modernen Schulungsflugzeugen zu erweitern. Branchenprognosen gehen davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren mehr als 200.000 neue Piloten benötigt werden, was die Nachfrage nach hochwertiger Ausbildungsausrüstung und fortschrittlicher Cockpit-Technologie verstärkt.

Jedes Top-Hawk-Flugzeug ist in der Regel das am häufigsten genutzte Flugzeug in der Flotte einer Schule während seines Einsatzjahres. Die ersten Teilnehmer des Programms legten in weniger als einem Jahr mehr als 1.300 Flugstunden zurück, was zeigt, wie intensiv die Flugzeuge bei Ausbildungsflügen an Hochschulen und in der kommerziellen Ausbildung genutzt werden.

Über die Ausbildung hinaus nutzen die Schulen ihre Top-Hawk-Flugzeuge oft für Öffentlichkeitsarbeit, darunter Schnupperflüge, Auftritte bei Flugshows und Jugend-Luftfahrt-Tage, die jedes Jahr Tausenden von jungen Menschen die Welt des Fliegens näherbringen.

Ein Jahrzehnt voller Erfolge

Seit 2015 hat das Top-Hawk-Programm den teilnehmenden Universitäten, Flugschulen und Ausbildungszentren in den Vereinigten Staaten und im Ausland messbare Vorteile gebracht:

55 neue Skyhawks wurden an Ausbildungsorganisationen ausgeliefert

Über 1.000 Flugschüler wurden ausgebildet, von denen viele später als Fluglehrer, Verkehrspiloten und Militärflieger tätig wurden

Empfänger in fast 30 Bundesstaaten und der erste internationale Partner des Programms, der 2025 hinzukam

Modernisierte Flotten, die den Schülern die Garmin G1000 NXi-Avionik, ADSB und Sicherheitstechnologie für den Anstellwinkel näherbringen

Erhöhte Sichtbarkeit der Schulen und steigende Einschreibungszahlen durch lokale Medienberichterstattung, Campus-Veranstaltungen und die Teilnahme an nationalen Wettbewerben

Über die Cessna Skyhawk

Die Cessna Skyhawk gilt als das Flugzeug der Wahl für die Pilotenausbildung und ist das beliebteste einmotorige Flugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Seit dem Erstflug des Flugzeugs im Jahr 1955 wurden über 45.000 Skyhawks an Kunden weltweit ausgeliefert mehr als jedes andere Flugzeug in der Branche. Die einmotorige, viersitzige Skyhawk mit Hochdeckerauslegung ist bekannt für die beste Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen, darunter die Garmin G1000 NXi-Avionik mit drahtloser Konnektivität, ein serienmäßiges Anstellwinkel-Anzeigesystem und bewährte Zuverlässigkeit. Das Flugzeug verfügt außerdem über einen Aluminium-Festpropeller von McCauley Propeller Systems. Erfahren Sie mehr über die Cessna Skyhawk unter cessna.txtav.com.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

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Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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