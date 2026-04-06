Trotz schwacher Konjunktur zeigen sich die DAX-Konzerne großzügig: Für das laufende Geschäftsjahr zeichnen sich Ausschüttungen in Rekordhöhe ab. Nach Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY summieren sich die Dividenden der 40 Indexmitglieder auf rund 55,3 Milliarden Euro - ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und zugleich ein neuer Spitzenwert.Die Mehrheit der Unternehmen beteiligt ihre Aktionäre stärker am Gewinn: 25 DAX-Unternehmen schütten für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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