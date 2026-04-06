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Dow Jones News
06.04.2026 18:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

DJ MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

DOW JONES--Die Schlagzeilen rund um den Iran-Krieg bestimmen auch am Ostermontag das Geschehen an der Wall Street. Dabei gibt es eine anhaltende Hoffnung auf einen Frieden. Nach der Feiertagspause am Freitag geht es für den Dow-Jones-Index am Mittag (Ortszeit) um 0,2 Prozent auf 46.597 Punkte nach oben. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um 0,3 bzw. 0,4 Prozent zu. Gleichwohl belastet ein weiteres Ultimatum von US-Präsident Donald Trump das Sentiment. Trump hatte am Sonntag in den sozialen Medien gepostet, dass der Dienstag im Iran der "Tag der Kraftwerke und Tag der Brücken in einem" sein werde.

Teheran hat laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA den US-Plan zum Ende des Krieges zurückgewiesen und eine eigene 10-Punkte-Antwort veröffentlicht. Nach "zweiwöchigen umfassenden Prüfungen auf höchster Ebene" lehnte die Islamische Republik einen Waffenstillstand ab und stellte ihre eigenen Forderungen vor, darunter ein "Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus" und die Aufhebung der Sanktionen. Sie betonte auch die Notwendigkeit, "ein dauerhaftes Ende des Krieges zu erreichen, das ihre eigenen Erwägungen respektiert", so die Nachrichtenagentur.

US-Präsident Trump sagte in einer ersten Reaktion, er habe den Gegenvorschlag gesehen und dieser sei für einen Waffenstillstand nicht gut genug. "Sie haben einen Vorschlag gemacht, und es ist ein bedeutender Vorschlag … er ist nicht gut genug, aber es ist ein bedeutender Schritt", sagte er in einem Video, das vom Weißen Hauses auf X gepostet wurde. Trump will am Montag um 19 Uhr MESZ eine Pressekonferenz mit dem Militär abhalten.

"Ein anhaltender Kampf um die Straße von Hormus bis in den Mai und Juni hinein würde die Aussichten für die USA und die Weltwirtschaft deutlich eintrüben", so Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial. "Vorerst, angesichts der Arbeitsmarktdaten vom Freitag, haben die Fed-Mitglieder den Luxus, im 'Wait-and-See'-Modus zu bleiben", ergänzt der Teilnehmer.

Keine Auswirkungen hat der US-Arbeitsmarktbericht für März, der am Freitag veröffentlicht wurde, und auf den der Markt erst am Berichtstag reagieren kann. Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist im März deutlich stärker gestiegen als erwartet, während die Arbeitslosenquote nahezu stabil blieb. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 178.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 59.000 erwartet.

Am Berichtstag wurde der ISM-Index für die US-Dienstleister im März veröffentlicht, der ebenfalls für keinen größeren Impuls sorgt. Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist demnach langsamer gewachsen.

Der Ölpreis legt leicht zu und baut damit die kräftigen Gewinne vom Donnerstag, also vor der Oster-Pause, noch etwas aus. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 0,4 Prozent auf 109,50 Dollar. Die Opec+ hat eine Erhöhung der tägliche Fördermenge für Mai um 206.00 Barrel beschlossen. Die Auswirkungen dürften aufgrund der Blockade der Straße von Hormus aber begrenzt sein. Zentral bleibe eine baldige Öffnung der Straßen Hormus, heißt es.

Der Goldpreis gibt leicht nach. Die Feinunze reduziert sich um 0,2 Prozent auf 4.665 Dollar. Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Der Handel verlaufe in sehr ruhigen Bahnen, heißt es.

Die Notierungen am US-Anleihemarkt treten gegenüber den Ständen vom Freitag, als eine verkürzte Sitzung stattfand, auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert bei 4,33 Prozent.

Bei den Einzelwerten steigen Soleno Therapeutics um 32,2 Prozent. Neurocrine Biosciences hat dem Kauf von Soleno für 2,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt, einem Entwickler von Behandlungen für seltene Krankheiten. Die Aktien von Neurocrine erhöhen sich um 0,1 Prozent.

Paramount Skydance hat verbindliche Eigenkapitalzusagen in Höhe von fast 24 Milliarden US-Dollar von drei Staatsfonds unter Führung Saudi-Arabiens erhalten, um die Übernahme von Warner Bros. Discovery zu stützen. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Parmount-Titel erhöhen sich um 3 Prozent.

Die Papiere von JBS klettern um 0,9 Prozent, nachdem die Arbeiter in Colorado zugestimmt haben, einen dreiwöchigen Streik bei dem Fleischverarbeiter zu beenden. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.596,55  +0,2   +91,88    46.504,67 
S&P-500     6.600,91  +0,3   +18,22    6.582,69 
NASDAQ Comp  21.970,13  +0,4   +90,95    21.879,18 
NASDAQ 100   24.147,53  +0,4  +102,00    24.045,53 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,85 -0,00    3,88      3,85 
5 Jahre       3,98 -0,01    4,02      3,97 
10 Jahre      4,33 -0,02    4,37      4,33 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:21 Uhr 
EUR/USD      1,1542  +0,2   0,0027     1,1515     1,1539 
EUR/JPY      184,37  +0,3   0,6100     183,76    184,3600 
EUR/CHF      0,9208  -0,1  -0,0011     0,9219     0,9212 
EUR/GBP      0,8721  -0,1  -0,0006     0,8727     0,8722 
USD/JPY      159,73  +0,1   0,1700     159,56    159,7600 
GBP/USD      1,3228  +0,3   0,0039     1,3189     1,3225 
USD/CNY      6,8824  -0,1  -0,0032     6,8824     6,8824 
USD/CNH      6,8754  -0,2  -0,0102     6,8856     6,8763 
AUS/USD      0,6914  +0,4   0,0024      0,689     0,6914 
Bitcoin/USD  69.907,62  +3,4  2.289,92    67.617,70   69.659,63 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     112,06  +0,5    0,52     111,54 
Brent/ICE     109,5  +0,4    0,47     109,03 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.664,80  -0,2   -10,87    4.675,67 
Silber       72,55  -0,6   -0,44      72,99 
Platin     1.975,99  -0,7   -13,03    1.989,02 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 06, 2026 12:06 ET (16:06 GMT)

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