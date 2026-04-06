Vancouver, British Columbia, 6. April 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) ("Vizsla Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, erste Bohrergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm im Frühjahr 2026 an der Porphyr-Entdeckung Thira (die "Thira Discovery") auf seinem Projekt Poplar im Zentrum von British Columbia (das "Projekt Poplar") bekannt zu geben.

Die Bohrung TH26-151 durchteufte den bislang längsten Abschnitt einer durchgehenden porphyrgebundenen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, der an der Thira Discovery gebohrt wurde. Die Ergebnisse der Bohrung TH26-151 bauen auf den Ergebnissen aus dem Jahr 2025 auf und zeigen, dass sich die Mineralisierung über mindestens 800 Meter in Ost-West-Richtung und mindestens 700 Meter in Nord-Süd-Richtung erstreckt, wo sie weiterhin offen ist.

HIGHLIGHTS

Die Bohrung TH26-151 untersuchte die nördliche Ausdehnung der porphyrgebundenen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung und durchteufte: 675,2 Meter mit 0,40 % Kupferäquivalent* (0,26 % Cu, 0,015 % Mo, 1,06 g/t Ag und 0,04 g/t Au, oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,10 % Cu) ab 31,8 Meter Bohrtiefe, einschließlich 435,0 Meter mit 0,49 % Kupferäquivalent* (0,31 % Cu, 0,022 % Mo, 1,24 g/t Ag und 0,04 g/t Au, oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,20 % Cu) ab 198,0 Meter Bohrtiefe. Die oberflächennahe Mineralisierung bleibt nach Norden hin offen.

Die Bohrung TH26-148 wurde südlich in der Nähe der Bohrung TH25-145 niedergebracht und durchteufte: 483,0 Meter mit 0,40 % Kupferäquivalent* (0,26 % Cu, 0,016 % Mo, 0,93 g/t Ag und 0,04 g/t Au, oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,10 % Cu) ab 9,00 Meter Bohrtiefe, einschließlich 205,5 Meter mit 0,50 % Kupferäquivalent* (0,36 % Cu, 0,010 % Mo, 1,32 g/t Ag und 0,08 g/t Au, oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,30 % Cu) ab 9,0 Meter Bohrtiefe. Die oberflächennahe Mineralisierung bleibt nach Süden hin offen.

Derzeit läuft ein umfangreiches Bohrprogramm entlang des Thira-Alterationskorridors: An den Zielen Thira Discovery, Camp Lake und Copper Pond werden derzeit Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 8.000 Metern niedergebracht.

*Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 25,00 US$/Pfund Mo, 2.500 US$/Unze Au und 25 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 20 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwork-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

"Das sind beeindruckende Ergebnisse in einer sehr frühen Phase unseres bislang bedeutendsten Bohrprogramms", kommentierte Craig Parry, Executive Chairman und CEO des Unternehmens. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf einer oberflächennahen Kupfermineralisierung in diesem infrastrukturell gut erschlossenen Teil von British Columbia zu bohren, in dem ganzjährig gearbeitet werden kann."

"Der lange Abschnitt kontinuierlicher, porphyrgebundener Mineralisierung in TH26-151 ist ermutigend, da er ein großes Gebiet nördlich der im Jahr 2025 niedergebrachten Entdeckungsbohrungen erschließt", kommentierte Steve Blower, VP Exploration des Unternehmens. "Thira entwickelt sich zu einer großen, oberflächennahen Zone mit Kupfermineralisierung und starker Kontinuität."

Erweiterung der Thira Discovery

Das laufende Frühjahrsbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Poplar umfasst bis zu 8.000 Bohrmeter in drei Schlüsselzielgebieten: Thira Discovery, Camp Lake und Copper Pond. Zwei Kernbohrgeräte treiben derzeit Bohrungen bei Thira Discovery voran, wobei die Bohrungen darauf abzielen, die laterale und vertikale Ausdehnung der porphyrgebundenen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung zu untersuchen. Die Bohrungen TH26-148 und TH26-151 waren die ersten beiden Bohrungen, die auf Thira Discovery niedergebracht wurden:

Die Bohrung TH26-151 diente der Bewertung der nördlichen Ausdehnung der porphyrgebundenen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung (Abbildung 1). Die Bohrung wurde in nördlicher Richtung mit einer Neigung von -55° von derselben Bohrplattform aus wie Bohrung TH25-039 niedergebracht und lieferte 675,2 Meter mit 0,40 % CuÄq* (0,26 % Cu, 0,015 % Mo, 1,06 g/t Ag und 0,04 g/t Au, Tabelle 1) ab einer Bohrtiefe von 31,8 Meter (Tabelle 1, Abbildung 2), einschließlich 435,0 Meter mit 0,49 % CuÄq* (0,31 % Cu, 0,022 % Mo, 1,24 g/t Ag und 0,04 g/t Au, Tabelle 1) ab einer Bohrtiefe von 198 Metern. Die Mineralisierung in diesem unteren Teilabschnitt besteht aus einem chalcopyrit-molybdänithaltigen Stockwork und mehrphasigen, porphyrgebundenen Gängen mit disseminiertem Chalkopyrit (Abbildung 3). Die Ergebnisse aus Bohrung TH26-151 erweitern die Ausdehnung der Mineralisierung um 200 Meter nach Norden, wo sie weiterhin offen ist.

Die Bohrung TH26-148 diente der Bewertung der vertikalen Ausdehnung der porphyrgebundenen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die von der Bohrung TH25-145 durchteuft wurde (Abbildung 1). Die Bohrung wurde steil nach Süden niedergebracht und durchteufte 483,0 Meter mit 0,40 % CuÄq* (0,26 % Cu, 0,016 % Mo, 0,93 g/t Ag und 0,04 g/t Au, Tabelle 1) ab einer Bohrtiefe von 9,0 Meter, einschließlich 205,5 Meter mit 0,50 % CuÄq* (0,36 % Cu, 0,010 % Mo, 1,32 g/t Ag und 0,08 g/t Au, Tabelle 1). Die porphyrgebundene Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Bohrung TH26-148 besteht aus chalcopyrit-molybdenithaltigem Stockwork und mehrphasigen, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Gängen, die vulkanoklastische Gesteine mit intensiver Biotit-Alteration und Plagioklas-Biotit-Monzonitporphyre durchschneiden (Abbildung 4). Weitere Bohrungen entlang dieser Bohrlinie in Richtung Süden sind gerechtfertigt (Abbildung 2).

Diese neuen Bohrergebnisse unterstreichen weiterhin das Vorhandensein einer bedeutenden Zone mit oberflächennaher, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehender Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die sich über mindestens 800 Meter in Ost-West-Richtung, mindestens 700 Meter in Nord-Süd-Richtung und von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mindestens 500 Metern erstreckt.

Überprüfung weiterer Porphyr-Ziele

Die Zwischenbohrungen TH26-149 und TH26-150 wurden im Zielgebiet Camp Lake niedergebracht; die Ergebnisse stehen noch aus. Die Bohrungen im Zielgebiet Camp Lake wurden konzipiert zur Bewertung des mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierungspotenzials von weitgehend unerforschten, übereinstimmenden geophysikalischen und geochemischen Anomalien (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Juni 2025). Die Bohrungen werden am Camp Lake und anschließend am Copper Pond fortgesetzt, sobald die Bohrungen bei Thira Discovery abgeschlossen sind.

Tabelle 1. Analyseergebnisse für die Bohrlöcher TH26-148 und TH26-151

Bohrloch-NR Cutoff Von (m) Bis (m) Intervall (m) Cu (%) Mo (%) Au (g/t) Ag (g/t) CuÄq (%)* TH26-148 >0.1% Cu 9.00 492.00 483.00 0.26 0.016 0.044 0.93 0.40 einschließlich >0.2% Cu 9.00 291.00 282.00 0.34 0.012 0.064 1.22 0.47 einschließlich >0.3% Cu 9.00 214.50 205.50 0.36 0.010 0.076 1.32 0.50 TH26-151 >0.1% Cu 31.80 707.00 675.20 0.26 0.015 0.037 1.06 0.40 einschließlich >0.2% Cu 198.00 633.00 435.00 0.31 0.022 0.037 1.24 0.49 einschließlich >0.3% Cu 352.80 444.00 91.20 0.35 0.032 0.035 1.15 0.61 einschließlich >0.3% Cu 492.00 579.00 87.00 0.39 0.016 0.046 1.71 0.54

* Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 25,00 US$/Pfund Mo, 2.500 US$/Unze Au und 25 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. Metallurgische Testarbeiten wurden an Bohrkernen aus dem Zielgebiet Thira Discovery bislang nicht durchgeführt, daher ist es ungewiss, welche Metalle in potenziellen Konzentraten enthalten wären - die Gewinnungsraten sind konzeptioneller Natur. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. CuÄq % = Cu % + (Au g/t x (Au-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Au-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 22,04623]) + (Ag g/t x (Ag-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Ag-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 22,04623] + (Mo-Gehalt % x (Mo-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Mo-Preis US$/Pfund x 2204,623] / [Cu-Preis US$/Pfund x 2204,623]). Die zuvor im Jahr 2025 gemeldeten CuÄq-Intervalle wurden unter Verwendung aktualisierter Metallpreise neu berechnet. Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 20 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwork-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

Abbildung 1. Karte des Zielgebiets "Thira Discovery" mit der Lage der zuvor gemeldeten Bohrungen, ausgewählten Highlights sowie den neu gemeldeten Bohrungen TH26-148 und TH25-151. Die Ergebnisse für die Bohrungen TH26-154, 156, 157, 158 und 159 stehen noch aus. Siehe Fußnote unter Tabelle 1 für die Eingabewerte zur CuÄq-Berechnung. Die im Jahr 2025 zuvor gemeldeten CuÄq-Abschnitte wurden unter Verwendung aktualisierter Metallpreise neu berechnet. Siehe Referenzen 1,2 unten für die Quellen der historischen Bohrdaten.

Abbildung 2. Nord-Süd-Sektion (8400E, A-A') mit den Kupfer- und Molybdän-Analyseergebnissen aus den Bohrungen TH26-148 und TH26-151 sowie den zuvor gemeldeten Bohrungen TH25-139 und TH25-145. Die im Jahr 2025 zuvor gemeldeten CuÄq-Abschnitte wurden unter Verwendung aktualisierter Metallpreise neu berechnet. Siehe Tabelle 1 und die dazugehörigen Fußnoten für CuÄq-Metall- und Berechnungsdaten.

Abbildung 3. Bohrkernfotos von TH25-148 und TH25-151. A. Abschnitt einer durch Quarz-Chalkopyrit zementierten Brekzie, die einen durch K-Feldspat alterierten Monzonit durchschneidet, aus TH26-151 in 301 Metern Bohrtiefe. B. Mit einem Porphyr in Zusammenhang stehende Stockwork-Struktur mit komplexen Gängen, die einen Monzonit mit Biotit-K-Feldspat-Alteration durchschneidet, aus TH26-148 in 147 Meter Bohrtiefe. C. Lapillituff mit starker Biotit-Alteration, durchschnitten von intramineralem Monzonitporphyr mit paragenetischer Chalkopyritmineralisierung aus TH26-148 in 137 Meter Bohrtiefe. Abkürzungen: qtz = Quarz, cpy = Chalkopyrit, bt = Biotit, k-spar = Kalifeldspat, anh = Anhydrit.

Tabelle 2. Angaben zu den Bohrkragen der Bohrlöcher TH26-148 und TH26-151

Bohrloch-Nr. Easting* Northing* Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) TH26-148 628401 5978002 1108 180 -85 603 TH26-151 628404 5978090 1094 360 -55 726

^UTM NAD83 Z 09

Projekt Poplar

Das 44.200 Hektar große Projekt Poplar im Zentrum von British Columbia umfasst mit einem Inselbogen in Zusammenhang stehendes Vulkan-, Sediment- und Intrusivgestein aus dem Mesozoikum, das als aussichtsreich für eine porphyrische Kupfer- und Goldmineralisierung gilt. Neben dem Ziel Thira Discovery beherbergt das Projekt Poplar auch die Lagerstätte Poplar, eine oberflächennahe, mit einer mit Porphyr in Zusammenhang stehenden Kupfer- und Goldmineralisierung. Das Ziel Thira Discovery befindet sich ca. 10 km südlich der Lagerstätte Poplar. Vizsla Copper hat die Option, durch eine Reihe von Investitionsverpflichtungen und jährliche Barzahlungen bis 2027 eine 100%ige Beteiligung am Projekt Poplar zu erwerben.

Probenahme, Chain of Custody, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Probenahmen wurden unter der Aufsicht der Geologen von Vizsla Copper durchgeführt, und alle Analyseergebnisse der Bohrkerne wurden im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) des Unternehmens überwacht. Die Bohrkerne wurden in der eigens dafür vorgesehenen und gesicherten Kernprotokollierungs- und -aufbereitungsanlage von Vizsla Copper in der Nähe von Houston (British Columbia) in zwei Hälften gesägt.

Die Hälfte des Bohrkerns wurde in versiegelten und gesicherten gewebten Polyesterbeuteln von einem Kurierdienst zu den Aufbereitungsanlagen von ALS Global in Kamloops, British Columbia, transportiert, wobei die Probenkette kontinuierlich überwacht wurde. Die Kernproben wurden nach dem ALS-Standardaufbereitungsverfahren PREP-31A aufbereitet, das eine Zerkleinerung der Probe auf 70 % unter 2 mm, einen anschließenden Riffelspalt von 250 g und einen pulverisierten Spalt mit einem Durchlassgrad von mehr als 85 % (75 Mikrometer) umfasst.

Nach der Probenaufbereitung wurden die Pulpen zur Analyse an das Analyselabor ALS Global in North Vancouver, British Columbia, geschickt. ALS Global ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 für Laborverfahren akkreditiert.

Die Bohrkernproben wurden mittels ICP-MS an einer 0,25-Gramm-Aliquote unter Verwendung einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode (Methode ME-MS61) auf 48 Elemente, darunter Cu, Ag und Mo, untersucht. Gold wurde mittels Brandprobe an einer 30-Gramm-Aliquote mit einem AES-Abschluss (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektroskopie - Methode Au-ICP21) analysiert.

Zusätzlich zu den QA/QC-Protokollen des Labors von ALS Global führt Vizsla ein strenges internes QA/QC-Programm durch, das die Einfügung von Feld- und Laborduplikaten, zertifizierten Referenzmaterialien (von einem unabhängigen Labor vorbereitete Standards) und Leerproben in den Probenstrom umfasst. Die Datenüberprüfung der Analyseergebnisse umfasst eine statistische Auswertung der Standardproben und Leerproben, die bestimmte Parameter erfüllen müssen, um akzeptiert zu werden, damit genaue und überprüfbare Ergebnisse gewährleistet sind und die Verfahren sowie die Ergebnisse als akzeptabel gelten.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas sowie seine Porphyr-Projekte Poplar und Woodjam in British Columbia.

Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in stabilen Bergbauregionen zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., dem technischen Berater von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Dr. Leslie ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Project.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen sind historischer Natur und wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, von denen angenommen wird, dass sie korrekt sind. Die technischen Informationen wurden von Vizsla Copper nicht überprüft und sind in einigen Fällen möglicherweise nicht überprüfbar; das Unternehmen fordert die Leser daher auf, bei der Bewertung dieser technischen Informationen angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Quellenangaben

Wagner, D. (1995), Bodenprobenahme und Percussion-Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Thira, Bergbaugebiet Omineca, BC, Assessment Report Indexing System, Bericht 24109, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris Wagner, D. (1996), Bewertungsbericht, Diamantbohrungen auf dem Konzessionsgebiet Thira, Bergbaugebiet Omineca, BC, Assessment Report Indexing System, Bericht24392, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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