© Foto: Peter Morgan/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW15) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Mittwoch, 08. April: Delta Air Lines Die Aktien von Luftfahrtgesellschaften gehörten in den vergangenen Jahren zu den Börsengewinnern. Niedrige Kerosinpreise trafen auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flugreisen. Das hat vor allem den Anlegerinnen und Anlegern von US-Airlines hohe Investmenterträge beschert. Der Ausbruch des Iran-Krieges trifft die Branche jetzt von gleich mehreren Seiten. Einerseits sind die Preise für Flugbenzin, einem der größten Kostenpunkte bei …Den vollständigen Artikel lesen
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