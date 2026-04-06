AppLovin bleibt im boomenden Markt für mobile Werbung eine Macht. Gleich mehrere Analysten haben sich zum Wochenstart positiv zur Aktie des Anbieters von Marketingdienstleistungen für mobile Apps geäußert. Dementsprechend deutlich nach oben geht es bei der Aktie. Sie gewinnt derzeit mehr als sechs Prozent und ist damit der stärkste Wert des Tages im Nasdaq 100 vor Seagate und Strategy.Die Analysten von BTIG hoben ihre Prognose für das erste Quartal über die Konsensschätzung an und begründeten dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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