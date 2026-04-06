Nach einem schwachen Quartal - dem schlechtesten seit 2008 - und einem Kursrückgang von 23 Prozent binnen drei Monaten zählt Microsoft aktuell zu den größten Nachzüglern unter den "Magnificent Seven". Auch im Vergleich zum S&P 500 hinkt der Titel deutlich hinterher. Goldman Sachs sieht aber gerade jetzt gute Chancen.Microsoft könnte im KI-Zeitalter wieder an Fahrt gewinnen. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs sehen die Aktie klar auf Kaufniveau und trauen ihr mit einem Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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