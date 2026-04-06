237 Filme aus 54 Ländern werden unter dem Motto "Beyond the Frame" gezeigt

Das 27. JEONJU International Film Festival (JIFF) findet vom 29. April bis zum 8. Mai in Jeonju statt und präsentiert 237 Filme aus 54 Ländern. Jeonju die authentischste Stadt Koreas und ein bedeutendes Reiseziel in Asien, bekannt für seine Traditionen und seine Küche ist Gastgeber des diesjährigen Filmfestivals unter dem Motto "Beyond the Frame".

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The 27th JEONJU International Film Festival will take place from April 29 to May 8 in Jeonju (Image: JEONJU CITY)

Eröffnet wird die 27.Ausgabe mit Kent Jones' "Late Fame", während der Film "The Longest Night: Namtaeryong" unter der Regie von Kim Hyun-ji das Festival beschließen wird.

Darüber hinaus würdigt ein Sonderprogramm den im vergangenen Jahr verstorbenen koreanischen Schauspieler Ahn Sung-ki. Unter dem Titel "Special Focus: Ahn Sung-kis unvergessliche, doch selten gesehene Filme" werden sieben seiner Filme gezeigt, um seiner herausragenden Schauspielkarriere zu gedenken, die von unermüdlichen künstlerischen Herausforderungen geprägt war.

Das Festival präsentiert "Special Focus: New York Underground The Mavericks", ein Programm, das eine alternative Perspektive auf die vorherrschenden Strukturen von Investition, Produktion und Vertrieb innerhalb der Filmindustrie bietet. Durch die Präsentation bedeutender Werke der Regisseure Robert Downey Sr., Jack Smith und Carolee Schneemann beleuchtet diese Sektion den filmischen Geist des "New York Underground" neu.

Die diesjährige Sektion "Cinephile JEONJU" präsentiert eine kuratierte Auswahl an Filmen, die konventionelle Genregrenzen aufbrechen. Sie hebt das Werk von Pere Portabella hervor, der dafür bekannt ist, spanische Filmformen neu zu definieren, sowie unabhängige Kunstfilme aus Hongkong. Diese Auswahl, die unverwechselbare Autorenperspektiven mit experimentellen Formen verbindet, eröffnet neue Möglichkeiten für das Kino.

Zahlreiche Rahmenveranstaltungen finden zudem an den Wahrzeichen der Stadt statt, wie beispielsweise der Jeonju Movie Street in Gosa-dong. Zu den Veranstaltungen gehören die "12. 100 Films 100 Posters"-Ausstellung und "The Super Mario Galaxy Movie" in Jeonju, die sowohl einheimischen als auch internationalen Besuchern neue Erlebnisse bieten.

Yoon Dong-uk, amtierender Vorsitzender des JIFF-Organisationskomitees, sagte: "Das JIFF hat sich als Asiens führendes Filmfestival und als bedeutender Ort etabliert, an dem Filmemacher aus aller Welt mit dem Publikum interagieren und ihre kreativen Werke präsentieren können. Wir hoffen, dass viele Filmemacher, Touristen und Zuschauer Jeonju besuchen, die Stadt des koreanischen Kinos, in der die koreanische Authentizität am besten bewahrt ist."

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