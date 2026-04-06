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Die finale OCC-Regelung trat am 1. April in Kraft und erweitert den Rahmen für nationale Treuhandbanken auf die Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Ripples bedingt genehmigte Charter hat damit ein operatives Regelwerk, unter dem sie arbeiten kann. Krypto ist nicht auf dem Weg ins Bankensystem. Es ist bereits dort, und die Regulierer, die die Regeln schreiben, wissen das.

Die Nachrichten rund um XRP sind wichtig für Halter, die XRP bei diesem Rückgang auf 1,29 Dollar feststecken sehen. Doch das größere Bild zählt. Die USA haben Bitcoin einen rechtlichen Rahmen gegeben, Krypto-ETFs gestartet, XRP als Rohstoff klassifiziert, und lassen Ripple jetzt eine bundesregulierte Treuhandbank betreiben.

Washington will Krypto in das Finanzsystem einweben. Pepeto hat 8,68 Millionen Dollar eingesammelt und eine funktionierende Exchange. Sich jetzt zu positionieren bedeutet, die eigene Flagge zu setzen, bevor Krypto aufhört, ein Markt zu sein, und zum Rückgrat der globalen Finanzwelt wird.

XRP News: OCC-Regelung aktiviert Ripples föderale Treuhandbank

Die finale OCC-Regelung trat am 1. April in Kraft und erweitert den Rahmen für nationale Treuhandbanken auf die Verwahrung digitaler Vermögenswerte neben traditionellen Treuhanddiensten laut Yahoo Finance. Ripples bedingt genehmigte Charter hat damit das operative Regelwerk erhalten, das sie für den nächsten Schritt brauchte.

Das XRP Ledger erreichte diese Woche einen Rekord von 4,49 Millionen täglichen Transaktionen, während aktive Adressen die 200.000-Marke überschritten und die Gesamtzahl der Wallets 7,7 Millionen erreichte, alles Allzeithochs für das 13 Jahre alte Netzwerk laut CoinMarketCap.

Die XRP News profitieren von dieser föderalen Rückendeckung, denn jede ODL-Transaktion nutzt XRP als Bridge-Asset. Doch die Exchange, die noch zum Presale-Preis verfügbar ist und Volumen verarbeiten wird, wenn Billionen auf die Chain fließen, ist der Punkt, an dem die eigentliche Rendite vor dem Listing liegt.

Der letzte Einstieg, bevor Krypto zum Bankensystem wird

Märkte bezahlen die Menschen, die bessere Daten haben und zuerst handeln. Pepeto schließt diese Lücke dauerhaft, weil die funktionierende Exchange jedem Halter dieselben Antworten liefert, die große Akteure bisher hinter verschlossenen Türen hielten, und die Tools laufen bereits live.

Die Plattform verfolgt Whale-Wallet-Bewegungen, erkennt Trendwechsel und fängt riskante Verträge ab, bevor das eigene Kapital in die Nähe kommt. Der Vertragsscanner entdeckt versteckte Abflüsse und gefährliche Berechtigungen. PepetoSwap wickelt jeden Swap ohne Kosten ab, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen ETH, BNB und Solana gebührenfrei. Man schaltet alles durch das Halten des Tokens frei.

Die XRP News zeigen, dass XRP sich über Monate zurückarbeitet, doch der Exchange-Token zum Presale-Preis mit einem bestätigten Binance-Listing ist der Punkt, an dem der Abstand zwischen Aufwand und Ertrag vollständig geschlossen wird. Über 8,68 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001862 Dollar während extremer Angst eingesammelt. SolidProof hat die vollständige Codebasis geprüft, und die Person, die den originalen Pepe Token auf 11 Milliarden Dollar bei 420 Billionen Angebot brachte, hat diese Exchange zusammen mit einem ehemaligen Binance-Manager entworfen.

In jedem Marktzyklus waren die Wallets, die das Leben ihrer Besitzer veränderten, diejenigen, die ein funktionierendes Projekt zum Basispreis erkannten und nicht warteten. Pepeto bei 0,0000001862 Dollar ist genau diese Entscheidung. Sobald das Binance-Listing eröffnet, hört dieser Presale-Preis auf zu existieren, und der offene Markt übernimmt.

XRP Prognose: Wohin geht XRP von 1,29 Dollar?

XRP handelt bei 1,29 Dollar am 5. April unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 1,88 Dollar laut CoinMarketCap.

Die XRP-Prognose für 2026 zielt auf 2,80 Dollar laut Standard Chartered unter moderaten Bedingungen, rund ein 2x von hier. Ripples RLUSD erreichte 1,56 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, und der CLARITY Act geht nach dem 13. April in den Senat-Markup. Falls er durchkommt, springt das Ziel von Standard Chartered auf 8 Dollar.

XRP-ETFs zogen seit dem November-Start über 1 Milliarde Dollar an Zuflüssen an, doch die wöchentlichen Flows haben sich ausgedünnt. Die Nachrichtenlage bestätigt, dass XRP für die Stablecoin-Ära gebaut ist, aber 2x über Monate ist nicht das 100x, das der Presale durch ein einziges Listing anstrebt.

Fazit

Die XRP News für 2026 werden besser, doch die ehrliche Rechnung zeigt, dass die frühen Tage von XRP längst vorbei sind. Von 1,29 Dollar bieten selbst die besten Ziele einen Bruchteil dessen, was Presale-Einstiege liefern. Die echte Gelegenheit 2026 gehört den Projekten, die noch zum Basispreis verfügbar sind und bereits funktionierende Produkte haben.

Kein anderes Projekt in diesem Jahr vereint den Track Record des Pepe-Gründers, live Exchange-Tools und Meme-Coin-Energie zum Presale-Preis. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieses Fenster noch offen steht, und der Einstieg vor dem Listing ist der Weg, dieses Jahr echte Renditen mitzunehmen, statt an der Seitenlinie zu stehen, während sich die XRP News langsam entfalten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Sollte man der XRP-Prognose folgen oder den Pepeto-Presale kaufen?

XRP zielt auf 2x zu 2,80 Dollar über Monate. Pepeto zielt auf 100x durch ein einziges Binance-Listing, was es zum stärkeren Einstieg macht.

Wie beeinflusst Ripples föderaler Bankstatus die XRP News?

Die OCC-Regelung erlaubt Ripple den Betrieb einer Treuhandbank, was die XRP-Nutzung stärkt. Pepeto zum Presale-Preis zielt auf 100x vor dem Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.