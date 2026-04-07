Krypto Prognose April 2026: SOL und ADA Kursziele könnten überraschen, während ein Presale vor dem Listing steht

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Der Kryptomarkt geht in den April 2026 mit extremer Angst, der Index steht bei 9 von 100. Die Korrektur hat Solana unter 80 Dollar gedrückt, während Cardano bei nur 0,24 Dollar handelt. Jede Krypto Prognose für diese Large Caps deutet auf begrenzte Erholung in den kommenden Wochen hin.

Im Hintergrund hat Pepeto leise über 8 Millionen Dollar eingesammelt, und das Muster, das sich um diesen Presale formt, sieht genau so aus wie das, was vor der Explosion von Pepe geschah. Die Wallets, die damals auf dieses Signal reagierten, erzielten die größten Renditen ihres Lebens.

Solana Drift-Exploit und Cardano-Rückgang prägen die Krypto Prognose im April

Ein 280-Millionen-Dollar-Hack auf das Drift-Protokoll erschütterte Solana diesen Monat laut MEXC News und schickte SOL in einer einzigen Woche um 13 Prozent nach unten.

Circle hatte ein sechsstündiges Fenster, um gestohlene Gelder einzufrieren, die nach Ethereum bewegt wurden, und entschied sich dagegen. Cardano fiel in sieben Tagen um 8 Prozent und steht jetzt 92 Prozent unter dem Allzeithoch laut CoinGecko. Diese Ereignisse drücken die Krypto Prognose für beide Tokens zum Quartalsstart in vorsichtiges Territorium.

Die Presale-Nachfrage wächst, während Marktführer nahe Jahrestiefs handeln

Pepeto wurde von einem Team entworfen, das von einem erfahrenen Exchange-Entwickler geleitet wird, mit einem ehemaligen Binance-Experten in der Kernentwicklung. SolidProof hat jeden Vertrag vor der Eröffnung des Presales geprüft und freigegeben. Das sind dieselben Qualifikationen, die Pepe von den Tausenden Tokens trennten, die gleichzeitig starteten und nirgendwohin führten.

Die gebührenfreie Exchange läuft über Ethereum, BNB Chain und Solana und bewegt Tokens zwischen Chains ohne Kosten. Ein KI-Scanner prüft Verträge, bevor eine Wallet sie berührt, und zeigt Risiken in verständlicher Sprache an. Diese Tools erzeugen konstante Nachfrage nach dem Pepeto-Token, weil jede Aktion auf der Plattform das Angebot reduziert, genauso wie das frühe Pepe-Volumen das verfügbare Angebot reduzierte, bevor der Preis stieg.

Die Prognose verändert sich auf Presale-Niveau vollständig. Analysten erwarten erhebliche Vielfache vom aktuellen Boden bei 0,0000001862 Dollar, und über 8 Millionen Dollar stecken bereits im Vertrag. Pepe machte frühe Käufer wohlhabend, weil sie sich bewegten, bevor die Masse das Muster sah.

Dasselbe Signal ist jetzt bei Pepeto klar erkennbar, weil der Presale sich weiter füllt, das Listing bestätigt ist, und der Preis sich noch nicht bewegt hat. Die Masse wird es nach der Börseneröffnung bestätigen. Die einzige Frage ist, ob eine Wallet zum Presale-Preis einsteigt oder zu dem Preis, den Millionen neuer Käufer am ersten Tag setzen.

Solana Krypto Prognose: Erholungsziele bleiben nach dem Exploit niedrig

SOL handelt bei 80,97 Dollar laut CoinMarketCap mit bärischen Signalen bei 80 Prozent. Die Mindestprognose für April liegt bei 78,66 Dollar, während das Maximum 102 Dollar erreicht.

Selbst wenn SOL diese Decke erreicht, beträgt der Anstieg von den aktuellen Niveaus rund 28 Prozent. Das Alpenglow-Upgrade, das für 2026 geplant ist, könnte die Geschwindigkeit verbessern, doch Solana muss nach dem Drift-Exploit erst Vertrauen zurückgewinnen, bevor frisches Kapital zurückfließt.

Cardano Krypto Prognose: ADA steht 92 Prozent unter dem Allzeithoch

ADA handelt bei 0,24 Dollar laut CoinDesk mit einer Marktkapitalisierung nahe 9 Milliarden Dollar. Changelly zielt auf eine April-Spanne von 0,24 bis 0,42 Dollar, während CoinCodex eine engere Spanne von 0,24 bis 0,25 Dollar modelliert. Selbst im besten Fall liefert das rund 75 Prozent, falls ADA 0,42 Dollar erreicht.

Die Cardano Foundation hat kürzlich Reserven aus ADA in Bitcoin und Bargeld umgeschichtet, ein Zeichen dafür, dass selbst das Team absichert.

Fazit

Wenn ein 280-Millionen-Dollar-Exploit Solana trifft und Cardano 92 Prozent unter dem Höchststand handelt, zeigt die Prognose für Large Caps eine Geschichte begrenzter Renditen. Die Wallets, die vor der Masse in Pepe einstiegen, bauten die größten Vermögen des Zyklus auf, und dasselbe Muster formt sich jetzt um Pepeto mit einem bestätigten Listing.

Der Presale ist noch offen, das Listing ist bestätigt, und jede Wallet, die sich jetzt bewegt, steht auf der Rendite, die späte Käufer nie erreichen werden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, bevor Millionen neuer Käufer den Preis am ersten Tag bestimmen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Krypto Prognose für April 2026 aus?

Solana zielt auf 78 bis 102 Dollar, Cardano auf 0,24 bis 0,42 Dollar. Analysten erwarten bei Pepeto erhebliche Vielfache vom Presale-Boden, bevor das Listing eröffnet.

Warum schlagen Presale-Tokens die Prognose für Large Caps?

Large Caps tragen große Marktkapitalisierungen, die das prozentuale Wachstum begrenzen. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Einstieg zu einem Bruchteil eines Cents, wo die Rechnung dort beginnt, wo die Prognosen großer Tokens enden.