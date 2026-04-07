Bestellungen für die GO Battery als Teil des modularen Heimspeichersystems mit skalierbarer Kapazität, nahtloser Integration in die EI-Plattform und zuverlässigem Betrieb bei niedrigen Temperaturen werden ab sofort entgegengenommen

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energie-Softwarelösungen, gab heute die Verfügbarkeit der Tigo GO Battery bekannt, ein Energiespeichersystem der nächsten Generation und das neueste Produkt der optimierten Tigo GO-Produktreihe in Europa, das den GO EV Charger und GO Junction für die Integration von Wärmepumpen ergänzt. Das System bietet eine erweiterbare Energiespeicherkapazität von bis zu 47,9 kWh, eine schnellere Installation dank leichter Plug-and-Play-Module sowie einen Betrieb bei Temperaturen bis zu -30 °C. Vorbestellungen für Installateure werden derzeit entgegengenommen und der Versand der Produkte beginnt im Juni 2026.

Die neue GO Battery kommt auf den Markt, während mehrere europäische Länder neue Allzeit-Tagesrekorde bei der Solarenergieerzeugung verzeichnen und Solarinstallationen weltweit zwischen 2024 und 2025 um 11 stiegen. Die Tigo GO Battery wird der Nachfrage auf dem europäischen Markt mit einer optimierten modularen Architektur auf Basis von 3,68-kWh-Batterieeinheiten gerecht. Installateure können das System flexibel konfigurieren von kompakten 7,3 kWh bis hin zu 47,9 kWh für größere Haushalte mit höherem Energiebedarf. Mit einem Gewicht von nur 34 kg pro Batteriemodul ermöglicht das System eine schnellere Installation bei gleichzeitig geringem Platzbedarf, was für Installateure bei räumlich begrenzten Installationen von Vorteil ist. Das modulare Design erlaubt zudem eine spätere Kapazitätserweiterung, sollte der Energiebedarf von Haushalten steigen, sodass Hausbesitzer Module hinzufügen können, ohne die bestehende Infrastruktur aufwendig umbauen oder ersetzen zu müssen.

"In ganz Europa wünschen sich Hausbesitzer mehr Kontrolle darüber, wie sie Energie erzeugen und nutzen. Mit der GO Battery können sie den selbst erzeugten Solarstrom speichern und bei Bedarf verwenden und gleichzeitig von der nahtlosen Integration in das Tigo-EI-Ökosystem profitieren, dessen Funktionen wir kontinuierlich in Richtung einer intelligenteren Netzintegration erweitern. Dadurch können Haushalte ihre Abhängigkeit vom Stromnetz verringern und ihren Energieverbrauch langfristig effizienter steuern", sagte Mirko Bindi, Senior Vice President Sales EMEA und Managing Director Europe bei Tigo. "Die GO Battery wurde in enger Zusammenarbeit mit Installateuren entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine modulare Architektur aus, die die Systemplanung und -installation vereinfacht und zugleich die Flexibilität und Zuverlässigkeit bietet, die für ein breites Spektrum an Anwendungen im Wohnbereich erforderlich sind."

Die GO Battery ist abwärtskompatibel mit allen auf dem europäischen Markt vertriebenen Tigo-Wechselrichtern einschließlich der Produkte aus der Tigo EI Residential Solar Solution und unterstützt sowohl einphasige als auch dreiphasige Konfigurationen. Das System bietet einen maximalen Lade- und Entladestrom von 50 Ampere, was schnellere Energiezyklen für Haushalte mit variablen Verbrauchsmustern ermöglicht. Installateure können die GO-Battery-Systeme über die Tigo EI-Plattform überwachen und verwalten. Durch Transparenz auf Modulebene sowie Ferndiagnose-Funktionen lassen sich Wartungskosten und Servicefahrten reduzieren. Das System setzt auf die sichere und bewährte Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP) in einem Gehäuse mit IP65-Schutzart für Innen- und Außeninstallationen. Es verfügt über CE- und UKCA-Zertifizierungen und erfüllt europäische Netzstandards, einschließlich VDE-AR-E2510 und CEI 0-21.

Europäische Installateure können sich hier für ein bevorstehendes Webinar anmelden, in dem das optimierte GO-Batteriesystem vorgestellt wird. Europäische Installateure können über autorisierte Vertriebspartner von Tigo fortan Bestellungen aufgeben. Weitere Informationen zur GO Battery finden Sie auf der Tigo-Website oder in dem Sie das europäische Vertriebsteam kontaktieren.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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