Der US-Versicherer hat ein Beteiligungsportfolio ähnlich wie die berühmte Holding aus Omaha. Eine wenig beachtete Aktie mit langfristig sehr guter Performance und Burggraben-Charakter. Die Markel Group ist ein US-amerikanischer Versicherer, der außer seinem Kerngeschäft auch Finanz- und Industriebeteiligungen hält. Baby Berkshire mit PotenzialMarkel tritt im Versicherungsgeschäft als Spezialversicherer für berufliche und gewerbliche Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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