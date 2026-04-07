EQS-News: Monport laser / Schlagwort(e): Produkteinführung

Monport erweitert sein Laserportfolio mit Mega S CO2 Laser und UV Graviermaschinen



07.04.2026 / 06:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Deutschlands Industrie- und Kreativsektor erhalten mit der Einführung zweier fortschrittlicher Maschinen Zugang zu modernster Lasergravur-Technologie: dem Mega S 70W CO2 Lasergravierer und der UV Laser Graviermaschine . Entwickelt von Monport Laser , bieten diese Graviermaschinen außergewöhnliche Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für industrielle und künstlerische Anwendungen. Mega S 70W CO2 Lasergraviermaschine | Upgrade der CO2 Laser Gravur Der Mega S CO2 Lasergravierer ist die weiterentwickelte Version der beliebten Mega- und Mega Lite-Serie von Monport und bietet verbesserte Leistung, Präzision und Effizienz. Für Anwender, die höhere Performance suchen, baut der Mega S auf der Zuverlässigkeit der Vorgängermodelle auf und bietet gleichzeitig gesteigerte Gravurgeschwindigkeit und verbesserte Schneidfähigkeit Laserschneiden. Hauptmerkmale der Mega S 70W CO2 Graviermaschine: Verbessertes Laserschneiden: Schneidet bis zu 20 mm Acryl und 18 mm Balsaholz; optionales Teleobjektiv steigert die Schneideffizienz um 25 %.

Schneidet bis zu 20 mm Acryl und 18 mm Balsaholz; optionales Teleobjektiv steigert die Schneideffizienz um 25 %. Branchenführendes optisches Fokussystem: Minimale Punktgröße von 0,03 mm, unterstützt bis zu 1000 DPI für feinste Lasergravuren ( laser gravieren ).

Minimale Punktgröße von 0,03 mm, unterstützt bis zu 1000 DPI für feinste Lasergravuren ( ). Smart Batch Fill & Auto Focus: Präzises Seriengravieren bei minimalem Zeitaufwand.

Präzises Seriengravieren bei minimalem Zeitaufwand. Optimiertes Luftstromsystem: Effektive Rauchabsaugung für sauberen Arbeitsplatz und konsistente Ergebnisse. Jetzt den Mega S 70W CO2 Lasergravierer kaufen und sofort 500 € Rabatt sichern. UV Laser Graviermaschine | Hochpräzise UV Laser Markiermaschine Die UV Laser Graviermaschine ermöglicht ultra-präzises, kaltes Lasergravieren ohne Hitzeschäden und eignet sich ideal für empfindliche Materialien wie Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle. Erhältlich in 6W- und 10W-UV-Laser-Modellen, garantiert diese UV Laser Graviermaschine dauerhafte, kontrastreiche Gravuren für industrielle und künstlerische Anwendungen. Vorteile der UV Graviermaschine: Kaltes Lasergravieren: Verhindert Verzug, Verfärbung und Materialschäden.

Verhindert Verzug, Verfärbung und Materialschäden. Außergewöhnliche Mikrogravur-Präzision: Graviert Logos, QR-Codes, Seriennummern und feine Muster.

Graviert Logos, QR-Codes, Seriennummern und feine Muster. Multi-Material-Kompatibilität: Effizient für Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle.

Effizient für Kunststoffe, Glas, Keramik und beschichtete Metalle. Hocheffiziente Produktion: Optimiert für Seriengravuren bei gleichbleibender Qualität. Jeder Kauf einer UV Laser Graviermaschine beinhaltet einen kostenlosen UV-Wasserkühler für optimale Leistung und Langlebigkeit der Maschine. Monport Laser verpflichtet sich, hochpräzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Graviermaschinen anzubieten. Die Einführung des Mega S 70W CO2 Lasergravierers und der UV laser Graviermaschine unterstreicht Monports Mission, fortschrittliche Laserlösungen bereitzustellen. Medienkontakt:

Monport Laser

Email: support@monportlaser.de

Website: www.monportlaser.de Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5899924/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-erweitert-sein-laserportfolio-mit-mega-s-co2-laser-und-uv-graviermaschinen-302735276.html



07.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News