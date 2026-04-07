EQS-News: Monport Laser
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LONDON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser stellt seinen neuesten UV-Lasergravierer vor, der für die hochpräzise, berührungslose Markierung empfindlicher Materialien entwickelt wurde. Diese hochmoderne Lasergraviermaschine richtet sich an Branchen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien und vereint Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit für moderne Produktionsumgebungen.
UV-Lasergravierer | Hochmoderne Lasergraviermaschine für höchste Präzision
Die neuen UV-Laserbeschriftungsgeräte von Monport sind in Ausführungen mit 6 W und 10 W erhältlich, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Das 6-W-Modell eignet sich hervorragend für feine Details, Mikrobeschriftungen und empfindliche Materialien, während das 10-W-Modell eine höhere Geschwindigkeit und verbesserte Leistung für industrielle Anwendungen bietet. Beide UV-Laserschneider liefern dauerhafte, kontrastreiche Ergebnisse auf Kunststoffen, Glas, Keramik und beschichteten Metallen, ohne thermische Schäden zu verursachen.
Lasermaschine für die Kaltgravur
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasersystemen nutzt der UV-Laserschneider einen kurzwelligen Strahl für die Kaltbearbeitung. Dies minimiert die Wärmeeinflusszone und gewährleistet saubere Kanten, scharfen Kontrast und dauerhafte Markierungen ohne Verbrennungen oder Verformungen. Die Lasergraviermaschine ermöglicht die makellose Markierung von:
Von Seriennummern und QR-Codes bis hin zu Logos und komplexen Mikromustern liefern die UV-Laserbeschriftungsgeräte von Monport unvergleichliche Präzision.
Monport UV-Laserschneider für jede Branche
Die Vielseitigkeit des UV-Lasergravierers macht ihn sowohl für die großtechnische industrielle Produktion als auch für individuelle kreative Projekte geeignet. Hersteller und Künstler können sich darauf verlassen für:
Warum sollten Sie sich für Monport UV-Laserbeschriftungsgeräte entscheiden?
Bei jedem Kauf eines Monport UV-Lasergravierers erhalten Sie einen kostenlosen UV-Wasserkühler, der die Leistung und Langlebigkeit Ihrer Maschine verbessert.
Informationen zu Monport Laser
Monport Laser ist ein führender Hersteller von Präzisions-Lasergravurlösungen für industrielle und kreative Anwendungen in ganz Europa.
Medienkontakt:
Deutschland: https://www.monportlaser.de/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg
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07.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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