DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. April

=== *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte 2025 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 50,8 zuvor: 52,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 53,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 53,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 51,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 51,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 53,9 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 52,3 18:35 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event des Detroit Economic Club FR/EZB-Rat, Klausurtagung (bis 8. April) - Börsenfeiertag: Hongkong ===

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April 07, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)

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