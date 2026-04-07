© Foto: CFOTO - CFOTOSo lange die Straße von Hormus gesperrt und Flüssiggas aus Katar nicht exportiert werden kann, dürften US-Konkurrenten wie Cheniere Energy weiter profitieren. Jefferies sieht die Aktie noch lange nicht am Limit.Der US-Flüssiggasriese Cheniere Energy dürfte das erste Quartal 2026 deutlich stärker abgeschlossen haben als von Analysten erwartet. Die Investmentbank Jefferies prognostiziert ein bereinigtes EBITDA von rund 2,1 Milliarden US-Dollar für die ersten drei Monate des Jahres - etwa acht Prozent über dem Marktkonsens. Treiber sind neben einem Steuerbonus von fast 370 Millionen US-Dollar aus dem sogenannten Alternative Fuel Tax Credit auch die Folgen des Hurrikans "Fern": Mehrere …Den vollständigen Artikel lesen
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