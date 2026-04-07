Der DAX hat sich in der Woche vor Ostern etwas erholen können. Er ging am Donnerstag mit einem Wochenplus von knapp vier Prozent aus dem Handel. Am Donnerstag selbst gab er allerdings leicht nach. Hier stand ein Minus von 0,6 Prozent auf 23.168,06 Punkte zu Buche. Zum Start in die neue Woche wird der deutsche Leitindex wenig verändert erwartet.Im Fokus steht ganz klar weiterhin der Krieg im Iran. Dieser geht nun in die sechste Woche. Aussagen von Trump, Israels Vorgehen und Irans Reaktionen werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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