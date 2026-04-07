© Foto: KyodoTrump wiederholt seine Drohung: Sollte der Iran bis Dienstagabend die Straße von Hormus nicht freigeben, würden die USA Irans Kraftwerke und Brücken angreifen. Der Ölpreis schießt weiter in die Höhe.Der Ölpreis zieht wieder an - und diesmal sind nicht nur die Ängste vor einem langen Krieg, sondern auch ein neues Ultimatum aus Washington der Grund dafür. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung gegen den Iran bekräftigt und dem Regime bis Dienstagabend US-Zeit gegeben, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Andernfalls könnten Kraftwerke und Brücken bombardiert werden, so Trump. An den Märkten kam diese Ankündigung sofort an. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um mehr als zwei …Den vollständigen Artikel lesen
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