Die Aktie des Versicherers UnitedHealth zeigte sich am Montag im regulären Handel bereits stark. Sie gehörte mit einem Plus von 1,5 Prozent zu den fünf besten Werten im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Nachbörslich konnte sie aber noch deutlich mehr zulegen. Hier ging es weitere fast acht Prozent nach oben. Das Unternehmen profitiert dabei von guten News, was Erstattungen angeht.Die US-Regierung wird die Zahlungen für Medicare Advantage im Jahr 2027 im Schnitt um 2,48 Prozent beziehungsweise mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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