DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BÜRGER-APP - Die beiden DAX-Konzerne SAP und Deutsche Telekom arbeiten nach Handelsblatt-Informationen daran, die zentrale "KI-basierte Verwaltungsplattform" der Bundesregierung umzusetzen. Die App soll zum zentralen Zugang für staatliche Leistungen werden, über den Bürgerinnen und Bürger Anträge stellen, Termine buchen, ihre Identität verifizieren und Informationen abrufen können. Ein Prototyp soll bereits im April vorliegen. Im Anschluss sind Tests mit ausgewählten Nutzern und Kommunen geplant. (Handelsblatt)

INFRASTRUKTUR - Im vergangenen Jahr haben sich die Nato-Partner darauf verständigt, Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,5 Prozent des BIP in militärisch nutzbare Infrastruktur zu stecken und damit Straßen, Brücken und Schienen zu ertüchtigen. Auch in Deutschland investiert die Bundesregierung nicht nur Milliarden aus dem neuen Sondervermögen in diese Infrastruktur, sondern auch aus dem Verteidigungsetat. Doch nun zeigt sich, dass sie dabei nicht etwa priorisiert und mit dem Geld jene Strecken ausbaut, die auch wirklich verteidigungsrelevant sind - sondern schlicht nach pauschalen Quoten vorgeht. Das zeigt eine Kleine Anfrage der Grünen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Parlamentarier hatten sich beim Bundesverkehrsministerium erkundigt, wie es sein kann, dass 62 Millionen Euro aus dem Verteidigungsetat für den Bau des Pfaffensteigtunnels bei Stuttgart verwendet werden, obwohl der gar nicht auf dem Militäreisenbahngrundnetz liegt und nicht einmal für Güterzüge befahrbar ist. (Süddeutsche Zeitung)

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April 07, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)

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