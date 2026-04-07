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DroneShield ist derzeit eines der meistdiskutierten Papiere im Rüstungssektor. Das australische Unternehmen hat seinen Umsatz innerhalb eines Jahres fast vervierfacht, und trotzdem herrscht an der Börse keine glasklare Richtung. Geopolitische Spannungen treiben die Nachfrage nach Drohnenabwehr massiv an, Europa schüttet Milliarden in Verteidigungsbudgets, und DroneShield ist mittendrin. Klingt nach einer klaren Kaufstory. Aber es gibt auch massive Kritik. Aggressive Bilanzierungspraktiken und ein operativer Cashflow, der im Minus steckt. Die Aktie pendelt zwischen starken Aufwärts-Impulsen und echten Downmoves. Was steckt wirklich hinter dem letzten Aktien-Anstieg, und was bedeutet das für Invstoren? Ein nüchterner Blick auf Zahlen, Chart und Perspektive.

DroneShield - KI-gestützte Erkennungssysteme und Radarlösungen

DroneShield hat sich auf etwas spezialisiert, das Regierungen weltweit gerade dringend brauchen: Schutz gegen Drohnenangriffe. Das Unternehmen aus Australien baut Störsender, KI-gestützte Erkennungssysteme und Radarlösungen, sowohl für Militär als auch für zivile Anwendungen wie Flughäfen oder Großveranstaltungen. Das Geschäftsmodell sitzt mitten im Trend. Steigende Verteidigungsbudgets, geopolitische Krisen und wachsende Sicherheitsanforderungen spielen dem Unternehmen direkt in die Karten. 2025 hat DroneShield, man kann getrost sagen, geliefert. Der Umsatz ist um 277 Prozent auf rund 217 Millionen australische Dollar gestiegen, Europa trug dabei fast die Hälfte der Einnahmen bei. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent gehört DroneShield heute zu den führenden Anbietern in seinem Segment. Die europäische Auftragspipeline liegt mittlerweile bei 1,2 Milliarden australischen Dollar, und das Unternehmen eröffnete gerade seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam. Neue Partnerschaften kommen ebenfalls hinzu. Mit Origin Robotics aus Lettland entsteht eine Komplettlösung, die KI-Erkennung mit physischer Drohnenabwehr verbindet. Und die Produktionskapazität soll bis Ende 2026 auf 2,4 Milliarden australische Dollar ausgebaut werden. Das ist fast das Fünffache des heutigen Niveaus.

Charttechnik

Die Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich an Schwung verloren. Nach einem starken Lauf von unter 1 Euro bis auf über 2,50 Euro ist sie in eine Seitwärtsrange zwischen etwa 2 und 2,60 Euro gerutscht, kleine Kerzen, weniger Bewegung, viel Abwarten und das Verdauen des schnellen Anstiegs. Knapp unterhalb laufen die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte (50er und 200er). Das ist charttechnisch eine wichtige Zone. Fällt der Kurs unter 2 Euro, würde sich das Bild deutlich eintrüben. Hält dagegen die Unterstützung bei rund 2,25 Euro und schafft die Aktie den Sprung über den Widerstand bei 2,70 Euro, könnte wieder Bewegung reinkommen. Der nächste Impuls fehlt noch, aber die Spannung baut sich auf.

Was tun?

DroneShield ist kein Investment für risikoarme Investoren mit schwachen Nerven. Die fundamentale Entwicklung ist beeindruckend, 277 Prozent Umsatzwachstum, starke Pipeline in Europa. Das spricht für das Unternehmen. Gleichzeitig sind die Risiken real. Analysten und Leerverkäufer kritisieren die Buchführung. Das KGV für 2026 liegt bei rund 100, da sind hohe Erwartungen bereits eingepreist. Wer enttäuscht, wird abgestraft. Charttechnisch fehlt noch der Ausbruch nach oben. Wer bereits investiert ist, sollte die Bereiche um 2,25 Euro, bzw. 2,00 Euro im Blick behalten. DroneShield hat echtes Potenzial, muss sich aber noch beweisen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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