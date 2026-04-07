Das Marktumfeld bleibt für Öl- und Gasproduzenten wie etwa TotalEnergies nach wie vor gut. Denn die Preise verharren auf einem sehr hohen Niveau. Schließlich ist kurz vor Ablauf von Donald Trumps Ultimatum keine Lösung in Sicht. Und Trump bekräftigte seine Drohung, Kraftwerke und Brücken vollständig zu zerstören, sollte Iran die Straße von Hormus nicht bis Mittwoch, 2.00 Uhr MESZ, öffnen.Aus dem Iran kam prompt Gegenwind: Ein Militärsprecher wies die Aussagen als unbegründete Drohungen zurück und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär