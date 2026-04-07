© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung Electronics hat vorläufige Zahlen veröffentlicht und überrascht dank KI-Boom mit einer außergewöhnlich starken Gewinnprognose.Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat mit einer überraschend starken Gewinnprognose für das erste Quartal die Erwartungen der Märkte deutlich übertroffen. Angetrieben vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) rechnet das Unternehmen mit einem operativen Rekordergebnis. Gewinn vervielfacht sich - deutlich über Analystenschätzungen Laut vorläufiger Zahlen erwartet Samsung für den Zeitraum Januar bis März einen operativen Gewinn von rund 57,2 Billionen Won (umgerechnet etwa 37,8 Milliarden US-Dollar bzw. rund 32 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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