TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat die Bevölkerung im Iran davor gewarnt, mit dem Zug zu reisen oder sich in der Nähe von Bahnstrecken aufzuhalten. Wer sich dort aufhalte, gefährde sein Leben, hieß es in einem auf Farsi formulierten Post auf der Plattform X. Die Warnung gelte ab sofort bis 21.00 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MESZ).

Hintergrund sind die Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit Angriffen auf Infrastruktur, die auch zivil genutzt wird oder zivilen Nutzen hat. Er hat dem Iran ein Ultimatum gestellt, die für den Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus zu öffnen, das kommende Nacht ausläuft. Derzeit ist keine Einigung in Sicht.

Israel und die USA führen seit dem 28. Februar gemeinsam Krieg gegen den Iran. Der Iran reagiert mit ständigen Raketenangriffen auf Israel sowie zahlreiche andere Länder der Region./lkl/DP/zb