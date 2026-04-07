© Foto: Dall-EBroadcom profitiert vom KI-Boom mit neuen Großdeals, während der Wettlauf um Rechenleistung zwischen Tech-Giganten immer intensiver wird.Der US-Chiphersteller Broadcom baut seine Position im rasant wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz weiter aus. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es eine ausgeweitete Partnerschaft mit Google zur Entwicklung künftiger KI-Chips vereinbart hat und zugleich einen erweiterten Deal mit dem KI-Startup Anthropic abgeschlossen hat. Die Nachricht sorgte für positive Reaktionen an den Märkten: Die Broadcom-Aktie legte zuletzt im nachbörslichen Handel um 2,6 Prozent zu. Explodierende Nachfrage nach KI-Infrastruktur Die Vereinbarungen unterstreichen die …Den vollständigen Artikel lesen
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