Samsung Electronics hat am Montagmorgen seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Im Q1 erzielte das Unternehmen deutlich mehr Gewinn als von Analysten prognostiziert. Wachstumstreiber war dabei einmal mehr der KI-Hunger, der den gesamten Halbleitersektor seit Monaten antreibt. Doch was bedeuten die Samsung-Zahlen für TSMC, Nvidia und Co?Lange Zeit galt Samsung im Rennen um den begehrten High-Bandwidth Memory (HBM) - den Treibstoff für KI-Beschleuniger - als Nachzügler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär