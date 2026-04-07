Der beeindruckende Lauf der Alzchem-Aktie geht weiter. So kletterten die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns aus Trostberg erneut auf ein neues Rekordhoch und generierten damit wieder einmal ein frisches Kaufsignal. Aus charttechnischer Sicht wäre der Weg nach oben nun vorerst frei und auch fundamental betrachtet kann grünes Licht gegeben werden. Denn bei Alzchem läuft es im operativen Geschäft weiterhin rund. Während viele andere Chemiekonzerne unter schwacher Nachfrage, hohen Energiepreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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