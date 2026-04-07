The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2026
ISIN Name
DE000DJ9AJT7 DZ BANK IS.C386 24/26
DE000HLB55W3 LB.HESS.THR.CARRARA04D/24
USU4335PAD16 AMRIZE FINAN 25/35 REGS
EU000A4D85N4 EU 25-10.04.26
XS2798276270 DANSKE BK 24/27 FLR MTN
XS3246190386 BISH.-AEGIS 25/35 A2
XS3246190113 BISH.-AEGIS 25/35 A1
DE000HEL0FH6 LB.HESS.THR.CARRARA04E/25
US501797AQ79 BATH+BODY WK 18/27
DE000DL19UT4 DT.BANK MTH 19/26
DE0001141836 BUNDESOBL.V.21/26 S.183
XS1980270810 TERNA R.E.N. 19/26 MTN
XS2624938655 HONEYW. INTL 23/27
AT0000A30707 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
US459058LE18 WORLD BK 24/26 MTN
XS1979512578 CEB 19/26 MTN
DE000LB1P3Z2 LBBW STUFENZINS 18/26
XS1366026919 HONEYWELL INTL 16/28
FR0013412707 RCI BANQUE 19/26 MTN
DE000DL19UE6 DT.BANK MTH 18/26
XS1392459381 UBS 16/26 MTN
DE000CZ40NU5 COBA MTH S.P31
AT0000A27LQ1 VOESTALPINE 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2026
ISIN Name
DE000DJ9AJT7 DZ BANK IS.C386 24/26
DE000HLB55W3 LB.HESS.THR.CARRARA04D/24
USU4335PAD16 AMRIZE FINAN 25/35 REGS
EU000A4D85N4 EU 25-10.04.26
XS2798276270 DANSKE BK 24/27 FLR MTN
XS3246190386 BISH.-AEGIS 25/35 A2
XS3246190113 BISH.-AEGIS 25/35 A1
DE000HEL0FH6 LB.HESS.THR.CARRARA04E/25
US501797AQ79 BATH+BODY WK 18/27
DE000DL19UT4 DT.BANK MTH 19/26
DE0001141836 BUNDESOBL.V.21/26 S.183
XS1980270810 TERNA R.E.N. 19/26 MTN
XS2624938655 HONEYW. INTL 23/27
AT0000A30707 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
US459058LE18 WORLD BK 24/26 MTN
XS1979512578 CEB 19/26 MTN
DE000LB1P3Z2 LBBW STUFENZINS 18/26
XS1366026919 HONEYWELL INTL 16/28
FR0013412707 RCI BANQUE 19/26 MTN
DE000DL19UE6 DT.BANK MTH 18/26
XS1392459381 UBS 16/26 MTN
DE000CZ40NU5 COBA MTH S.P31
AT0000A27LQ1 VOESTALPINE 19/26 MTN
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