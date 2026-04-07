Der DAX dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex zuletzt ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.140 Punkte. Der Iran-Krieg geht inzwischen in die sechste Woche und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump an Teheran. Vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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