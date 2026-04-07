Einen Job wählen, der Zukunft hat - das wollen die meisten. Worauf hierbei Berufseinsteigende sowie alle, die sich im Arbeitsleben neu orientieren möchten, achten sollten. Die Arbeitswelt ist im Wandel: Noch nie sorgte technische Innovation für so viel Bewegung wie derzeit. Kassierer im Einzelhandel etwa könnten zunehmend durch Selbstbedienungskassen ersetzt oder die Arbeit von Lektorinnen von KI-Tools übernommen werden. Arbeitnehmer stehen vor einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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