© Foto: John Raoux - APBeim SpaceX-IPO wird es plötzlich konkreter: Offenbar sollen Privatanleger massiv bevorzugt werden. Die Roadshow könnte schon im Juni starten - bei einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar.Laut Reuters sind nun zentrale Details zum SpaceX-IPO bekannt geworden, die es in sich haben: Demnach will das von Elon Musk geführte Unternehmen 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Bewertung könnte dabei auf bis zu 1,75 Billionen US-Dollar steigen. Sollte der Börsengang so zustande kommen, wäre es der größte aller Zeiten. Besonders brisant ist jedoch ein anderer Punkt: Ein ungewöhnlich großer Teil der Aktien soll an Privatanleger gehen. Nach Insiderinformationen von Reuters wäre deren …Den vollständigen Artikel lesen
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