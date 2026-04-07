Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Montag (06.04.2026). Der Handel stand dabei ganz im Zeichen des Ostermontags. Viele wichtige Börsen blieben geschlossen, was die Liquidität spürbar reduzierte und für vergleichsweise ruhige Kursbewegungen sorgte. Am Ostermontag waren die deutschen Börsen (Xetra, Frankfurt) sowie die Londoner Märkte geschlossen. Dagegen fand an der Wall Street normaler Handel statt, wodurch die Preisbildung vor allem durch US-Handelsaktivitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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