DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 30 Ticks auf 125,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,73 Prozent und das Tagestief bei 125,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.248 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 21 Ticks auf 115,37 Prozent.

Die hierzulande steigenden Renditen bei den Bundesanleihen folgen damit der Entwicklung der US-Treasuries. Dort zogen die Renditen an infolge eines starken US-Arbeitsmarktberichtes am Freitag, der deutlich über der Markterwartung ausgefallen war und damit einen restriktivere Zinspolitik der US-Notenbank wahrscheinlicher macht. Die Entwicklung der Geopolitik und hier der Nahostkonflikt ist und bleibt der aktuelle Treiber für die Risikobereitschaft der Anleger an den Kapitalmärkten.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.