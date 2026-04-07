Aachen (ots) -Deutschland setzt zunehmend auf internationale Fachkräfte, um Engpässe in vielen Branchen zu schließen. Doch für viele beginnt mit der ersehnten Visazusage erst eine Phase voller Unsicherheit: Anerkennungsverfahren, bürokratische Hürden, Wohnungssuche und unklare Zuständigkeiten können den Start in den neuen Job erheblich verzögern.Die Visazusage wird oft als Ziel gesehen - in der Realität ist sie nur der Startpunkt eines komplexen Prozesses. Hier erfahren Sie, warum zwischen Einreise und Arbeitsbeginn häufig große Lücken entstehen, welche strukturellen Probleme dahinterstecken und wie Unternehmen sowie Politik verhindern können, dass dringend benötigte Fachkräfte im System stecken bleiben.Die Anerkennungslücke: Wenn ein Bachelorabschluss nicht ausreichtBesonders deutlich zeigen sich die Schwächen des Systems im Pflegebereich. Viele internationale Pflegekräfte bringen ein abgeschlossenes vierjähriges Bachelorstudium mit, wenn sie nach Deutschland kommen - und können trotzdem zunächst häufig nicht als vollwertige Pflegefachkraft arbeiten. Stattdessen beginnen sie in der Rolle der Pflegehelferin oder des Pflegehelfers und müssen ein aufwendiges Anerkennungsverfahren durchlaufen, bevor ihr Berufsabschluss offiziell anerkannt wird. Viele Betroffene empfinden das als belastend; zugleich ist es Ausdruck der hohen Qualitätsanforderungen, die das deutsche Gesundheitswesen an Pflegefachkräfte stellt.Entscheidend ist deshalb nicht die Frage, ob solche Verfahren existieren, sondern wie schnell, transparent und planbar sie gestaltet sind. Denn je länger der Anerkennungsprozess dauert, desto größer ist die Frustration auf Seiten der Fachkräfte - und desto schwieriger wird die Personalplanung für die aufnehmenden Einrichtungen. Ein Verfahren, das Monate oder gar Jahre in Anspruch nimmt, ohne klare Meilensteine und verlässliche Zeitrahmen, ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein strukturelles Problem.Bildungsgutschein, Visumlaufzeit und die Tücken der BürokratieWer in Deutschland die sogenannte Kenntnisprüfung ablegen möchte - für viele Pflegekräfte der zentrale Schritt zur vollständigen Berufsanerkennung -, benötigt in der Regel zunächst einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit. Dieser Gutschein finanziert die vorbereitende Qualifizierungsmaßnahme, seine Bewilligung ist jedoch an eine Bedingung geknüpft, die in der Praxis häufig zum Problem wird: Das Visum muss länger gültig sein als die Qualifizierungsmaßnahme selbst. Wurde es nur für sechs oder zwölf Monate ausgestellt, entsteht eine bürokratische Blockade. Bevor die Maßnahme beginnen kann, muss zunächst ein verlängerter Aufenthaltstitel oder eine Fiktionsbescheinigung - also ein Dokument, das den rechtmäßigen Aufenthalt während der Bearbeitung eines Verlängerungsantrags bestätigt - von der zuständigen Ausländerbehörde vorliegen.Das kostet Zeit, erfordert Termine, die oft nicht kurzfristig verfügbar sind, und schiebt den eigentlichen Qualifizierungsbeginn weiter nach hinten. Hinzu kommen praktische Herausforderungen wie fehlende Unterkunft nach der Einreise und die angespannte Wohnungssituation in vielen deutschen Städten. All diese Faktoren machen deutlich: Viele organisatorische Schritte müssen bereits lange vor der Einreise koordiniert werden, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.Kenntnisprüfung und Fachsprachenprüfung: Die letzten Hürden vor der AnerkennungSelbst wenn alle bürokratischen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt für internationale Pflegekräfte eine erhebliche Restunsicherheit bestehen. Die Kenntnisprüfung muss bestanden werden - und das Bestehen ist keine Selbstverständlichkeit. Wer sie zweimal nicht besteht, hat in vielen Fällen keine weitere Möglichkeit, die vollständige Berufsanerkennung zu erlangen, und bleibt dauerhaft in der Rolle der Pflegehilfskraft. Diese Perspektive erzeugt Druck und kann dazu beitragen, dass Fachkräfte, bei denen Erwartungen und erlebte Realität stark auseinandergehen, Deutschland wieder verlassen.Wer hingegen gut vorbereitet einreist, transparent über alle Prozessschritte informiert wurde und beim Ankommen aktiv unterstützt wird, hat deutlich bessere Chancen, diesen Weg erfolgreich zu gehen. Nach bestandener Kenntnisprüfung folgt in vielen Fällen noch eine Fachsprachenprüfung, bevor schließlich die deutsche Berufsurkunde erteilt wird. Erst mit diesem Dokument in der Hand ist der Anerkennungsprozess abgeschlossen und die Fachkraft kann vollwertig auf ihrem Qualifikationsniveau arbeiten.Geteilte Verantwortung: Warum das System nur gemeinsam funktioniertDie Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn internationale Fachkräfte im System stecken bleiben, lässt sich nicht einfach beantworten. Behörden, Ausländerämter, die Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeber und die Politik - viele Akteure sind beteiligt, weshalb es zu kurz greift, die Verantwortung einer einzelnen Stelle zuzuweisen. Was fehlt, ist eine bessere Koordination zwischen all diesen Akteuren, damit Prozesse reibungsloser ineinandergreifen.Deutschland verfügt über eine Reihe gut konzipierter Programme zur Fachkräftezuwanderung. Das eigentliche Problem liegt häufig nicht in den gesetzlichen Grundlagen, sondern in der praktischen Umsetzung: unklare Zuständigkeiten, lange Bearbeitungszeiten, mangelnde Abstimmung. Viele Unternehmen rekrutieren trotz dieser Unsicherheiten weiterhin international, weil der Fachkräftemangel schlicht zu groß ist, um darauf zu verzichten - doch die Planbarkeit leidet erheblich. Wenn Deutschland im globalen Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte bestehen will, müssen die Prozesse nach der Visazusage genauso verlässlich und effizient funktionieren wie die Visavergabe selbst. Denn eine Fachkraft, die gewonnen, aber nicht gehalten wird, ist kein Erfolg, sondern eine verpasste Chance.Über Jason Heinen:Jason Heinen ist Gründer und Geschäftsführer der Saisy Germany UG und Experte für die Rekrutierung internationaler Pflegefachkräfte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Pflegebranche unterstützt er deutsche Einrichtungen bei der nachhaltigen Gewinnung und Integration von Fachkräften aus Drittländern. Weitere Informationen unter: www.saisygermany.comPressekontakt:Saisy Germany UG (haftungsbeschränkt)E-Mail: info@saisygermany.comWeb: https://www.saisygermany.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Saisy Germany UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182159/6250083