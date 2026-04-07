Die Oracle-Aktie gehörte im vergangenen Jahr zu den spektakulärsten Gewinnern im Technologiesektor. Nach dem jüngsten Kursrückgang stellt sich für Anleger jedoch die Frage, ob der deutliche Bewertungsabschlag eine Überreaktion des Marktes darstellt oder ein realistisches Bild der Risiken widerspiegelt. Vom Börsenliebling zum Sorgenkind der Anleger Im Jahr 2025 zählte Oracle zu den meistdiskutierten Gewinnern am Aktienmarkt. Im September erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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