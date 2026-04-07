Presseinformation
Ausbildung 2026: Einstiegsgehälter spiegeln wirtschaftlichen Wandel
"Die Liste der bestbezahlten Jobs nach der Ausbildung liest sich wie ein Katalog der drängendsten Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Der Markt zahlt dort am meisten, wo der Bedarf am größten und der Wandel am spürbarsten ist", sagt Anna Wittich, Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group.
Unter den Spitzenreitern sind 2026 Berufe im Luftfahrt- und Verteidigungssektor, der Digitalwirtschaft und dem Gesundheits- und Sozialwesen. So liegen Auszubildende im Bereich Fluggerätmechanik mit den Schwerpunkten Triebwerkstechnik oder Fertigungstechnik auf Rang drei der bestbezahlten Ausbildungsberufe 2026. Von der technologischen Transformation profitieren Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Mathematisch-technische*r Softwareentwickler*innen und Fachinformatiker*innen für Daten- und Prozessanalyse. Der demografische Wandel bringt jedoch auch die Gehälter für Pflegefachleute mit Schwerpunkt Altenpflege und Sozialversicherungsfachangestellte mit einer Spezialisierung auf Rente in die Top 10. Einstiegsgehälter der 10 bestbezahlten Ausbildungsberufe
Deutliche Unterschiede zwischen Beliebtheit und Bezahlung
Ein Blick auf die beliebtesten Ausbildungsberufe, auf Basis der Rangliste des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), zeigt, dass Beliebtheit nicht mit dem höchsten Gehalt einhergeht. Ausbildungsklassiker wie Kraftfahrzeugmechatroniker*in, Kaufleute für Büromanagement oder Verkäufer*innen führen das Beliebtheits-Ranking an. Diese Jobs werden in ganz Deutschland breit angeboten, liegen bei den Median-Gehältern jedoch teils deutlich unter den Werten der hochspezialisierten Ausbildungsberufe. Hier ergänzt Wittich: "Der wichtigste Kompass bei der Berufsorientierung sollte nie das Gehalt allein sein. Was zählt sind die eigenen Interessen, Stärken und der Spaß am Job. Egal welcher Beruf: Eine Ausbildung ist oftmals ein solides Fundament für die spätere Karriere. Mit einem anschließenden Meister oder einem aufbauenden Studium werden sich künftig breite berufliche Chancen öffnen." Einstiegsgehälter der 10 beliebtesten Ausbildungsberufe
Weitere Informationen
Die vorliegende Analyse basiert auf Gehaltsdaten von Stepstone sowie einer Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Die Gehaltsangaben beziehen sich auf das Bruttomedian-Einstiegsgehalt nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in Deutschland. Betrachtet wurden Vollzeitbeschäftigte bis einschließlich 29 Jahre ohne Führungsverantwortung mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung.
Informationen und Einordnungen für Arbeitnehmer*innen und Bewerber*innen: www.stepstone.de/magazin/gehaltsvergleich
Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt?
Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte verzerrt werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.
Über The Stepstone Group
The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch
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Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group
Schlagwort(e): Dienstleistungen
07.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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