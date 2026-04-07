Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Donald Trump macht Donald Trump Dinge, die Märkte fahren Achterbahn und der Markt für KMU-Anleihen zeigt sich trotz gestiegener Spreads erstaunlich widerstandsfähig. Meine positive Einschätzung vom Jahresbeginn hat aktuell vielleicht ein paar Kratzer bekommen, aber das Fundament des Mittelstandsegments scheint insgesamt stabiler geworden zu sein.

Willkommen im Tollhaus der Kapitalmärkte. Nichts anderes fiel mir spontan ein, als ich die letzten Wochen Revue passieren ließ. Die Finanzwelt hält ob der nie dagewesenen Eskapaden von US-Präsident Donald Trump und seiner Administration den Atem an. Jeden Tag, jede Stunde wird auf die neuesten Statements aus dem Oval Office bzw. auf "Truth Social" gewartet. In der Zwischenzeit fahren die Finanzmärkte rund um den Globus Achterbahn.

Der Zusammenhang zwischen den Aussagen von Donald Trump sowie seiner engsten Vertrauensleute und den teils verrücktesten Kursbewegungen ist seit Ausbruch des Krieges im Iran mehr als deutlich. So deutlich, dass die Rufe nach Insideruntersuchungen der SEC zu möglichen Marktmanipulationen immer lauter werden. So weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Fakt bleibt aber, dass es immer schwerer wird verlässliche Prognosen oder wirtschaftliche Ableitungen zu treffen.

Selten war die Kluft zwischen einer möglichen globalen Rezession und einer möglichen raschen Erholung so groß war wie heute. Auf der einen Seite drohen immense Kursverluste, dagegen steht das Risiko nicht wirklich investiert zu sein und gegen sämtliche Benchmarks an Boden zu verlieren. Das Ergebnis ist eine seltene Patt-Situation. ...

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