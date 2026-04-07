Diese Aktie bietet nahezu alles, was das Anlegerherz begehrt: Ein profitables Geschäftsmodell mit einem gewissen Burggraben. Das Unternehmen aus Nordeuropa verfügt zudem über eine solide Bilanz und gute Aussichten. Darüber hinaus ist die Bewertung mit einem einstelligen KGV sehr günstig. Doch vor allem zwei weitere Eigenschaften machen die Aktie derzeit enorm attraktiv.Zum einen ist das eine extrem hohe Dividendenrendite. So sind aktuell knapp 16 Prozent Rendite möglich. Daher war die Aktie eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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