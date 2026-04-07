FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Tom Sykes sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar weiter viele Probleme, wie den Rückruf von Babynahrung und niedrigeres Wachstum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
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