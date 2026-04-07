NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Der Sportwagenbauer sei unter den von ihm beobachteten Unternehmen zwar am stärksten auf die Märkte im Nahen Osten ausgerichtet, doch nach der jüngsten Aktualisierung seiner Schätzungen im März habe er nun keine weiteren Änderungen vorgenommen, schrieb Houchois./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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