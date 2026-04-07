Datum der Anmeldung:
02.04.2026
Aktenzeichen:
B11-41/26
Unternehmen:
Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Offenburg; Erwerb des Geschäftsbetriebs der Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg
Produktmärkte:
Autovermietung, Handel mit Pkw - Neu- und Gebrauchtwagen, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen
02.04.2026
Aktenzeichen:
B11-41/26
Unternehmen:
Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Offenburg; Erwerb des Geschäftsbetriebs der Autohaus Gehlert GmbH & Co. KG, Freiburg
Produktmärkte:
Autovermietung, Handel mit Pkw - Neu- und Gebrauchtwagen, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen
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