Datum der Anmeldung:
31.03.2026
Aktenzeichen:
B1-61/26
Unternehmen:
Minna Invest GmbH, Hamburg/Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der PE Invalidenstraße GmbH, Berlin, und der Penta Grundbesitz dritte GmbH & Co. KG, Köln
Produktmärkte:
Immobilienentwicklung
31.03.2026
Aktenzeichen:
B1-61/26
Unternehmen:
Minna Invest GmbH, Hamburg/Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der PE Invalidenstraße GmbH, Berlin, und der Penta Grundbesitz dritte GmbH & Co. KG, Köln
Produktmärkte:
Immobilienentwicklung
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