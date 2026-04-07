Der Hersteller von Speichermedien lag gestern mit + 5,6 % auf Position drei der Tagesgewinner im S&P 500. Zudem markierte die SEAGATE-Aktie im Tagesverlauf mit 470,23 $ ein neues Allzeithoch.
Für den positiven Schub sorgte MORGAN STANLEY mit einer Anhebung des Kursziels von 468 auf 582 $ (weiterhin "Overweight") und die Aufnahme in die Liste der Top Picks. Analyst Erik Woodring konstatierte eine anhaltende Stärkung der Hard Disk-Nachfrage. Der Preis je Terabyte steige zurzeit schneller als erwartet. Bis zum gesamten Kalenderjahr 2028 sei in der Produktgruppe mit Knappheiten zu rechnen.
Während Konkurrent WESTERN DIGITAL sich im vergangenen Jahr um den Faktor 4,5 verteuerte, galt für SEAGTE Faktor 6,6. Beide liegen jetzt bei einer Marktkapitalisierung von knapp über 100 Mrd. $ sowie KUV 10 sowie Forward-KGV 27. Zukäufe an schwachen Tagen sind in beiden Fällen weiterhin in Ordnung.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker Daily.
Für den positiven Schub sorgte MORGAN STANLEY mit einer Anhebung des Kursziels von 468 auf 582 $ (weiterhin "Overweight") und die Aufnahme in die Liste der Top Picks. Analyst Erik Woodring konstatierte eine anhaltende Stärkung der Hard Disk-Nachfrage. Der Preis je Terabyte steige zurzeit schneller als erwartet. Bis zum gesamten Kalenderjahr 2028 sei in der Produktgruppe mit Knappheiten zu rechnen.
Während Konkurrent WESTERN DIGITAL sich im vergangenen Jahr um den Faktor 4,5 verteuerte, galt für SEAGTE Faktor 6,6. Beide liegen jetzt bei einer Marktkapitalisierung von knapp über 100 Mrd. $ sowie KUV 10 sowie Forward-KGV 27. Zukäufe an schwachen Tagen sind in beiden Fällen weiterhin in Ordnung.
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