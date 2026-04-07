Berlin (ots) -Bundeswehrsoldaten setzen sich täglich für ihr Land ein - mit ihren eigenen Herausforderungen sind sie allerdings oft überfordert. Um ihnen sowohl bei alltäglichen Themen als auch bei spezifischen Anliegen fachkundige und diskrete Unterstützung zu bieten, haben der Bundeswehr-Experte Saad Chahrrour und weitere erfahrene Soldaten den Soldatenhilfe e.V. gegründet. Vor welchen Herausforderungen Soldaten im Alltag stehen und welche Lösungen der Soldatenhilfe e.V. bereithält, erfahren Sie hier.Die Bundeswehr verfügt über ein System, das ihre Soldaten vollumfänglich versorgt: Von der Unterkunft über die Verpflegung bis hin zur Kleidung wird alles gestellt. Ein weitreichendes Sportangebot, medizinische Versorgung und verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten ergänzen das interne Angebot. Für persönliche Probleme und Sorgen steht Soldaten in der Regel eine zugeteilte Vertrauensperson zur Verfügung, die als Ansprechpartner dienen soll - dennoch fühlen sich viele Soldaten vor allem mit wichtigen Themen überfordert. "In den meisten Fällen können die Ansprechpartner innerhalb der Bundeswehr nicht umfassend helfen, weil ihnen die Expertise fehlt", verrät Saad Chahrrour, Gründungsmitglied des Soldatenhilfe e.V. "Zudem können die Soldaten sich nicht immer darauf verlassen, dass ihre Themen vertraulich und diskret behandelt werden.""Vor allem für wichtige Themen, wie Versicherungen, bürokratische Herausforderungen oder die mentale Gesundheit, fehlt Soldaten eine neutrale Anlaufstelle, die unkomplizierte und diskrete Unterstützung bietet", fährt der Soldat und Bundeswehr-Experte fort. Gemäß dem Grundsatz Anonymität, Neutralität und Diskretion hat Saad Chahrrour gemeinsam mit weiteren Soldaten den Soldatenhilfe e.V. gegründet, um Soldaten ebendiese Anlaufstelle zu bieten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Bundeswehr und umfassendem Fachwissen stehen sie den Soldaten über einen Chatkanal zur Verfügung, den jeder über sein Smartphone nutzen kann. Als zeitgemäße, vertrauenswürdige und erfahrene Ansprechpartner leisten sie auf diesem Wege unkomplizierte und schnelle Unterstützung, ohne dass die Soldaten Konsequenzen fürchten müssen.Der Soldatenhilfe e.V. hilft anonym, neutral und diskretDer Dienst, den Soldaten der Bundeswehr täglich für ihr Land leisten, ist mit klassischen Berufen nicht vergleichbar. Entsprechend bedarf es spezieller Lösungen und besonderer Tarife, diese Berufsgruppe optimal abzusichern. In der Praxis ist es jedoch häufig so, dass Soldaten hohe Beiträge für einen Versicherungsschutz bezahlen, der gravierende Lücken aufweist. "Beispielsweise schließen klassische Versicherungen Unfälle, die im Ausland passieren, oft aus - für Soldaten im Auslandseinsatz kann die Unwissenheit über derartige Vertragsbestandteile schnell verheerende Folgen haben", bemängelt Saad Chahrrour. Daher hat es sich der Soldatenhilfe e.V. zur Aufgabe gemacht, umfassende Absicherungsberatungen anzubieten, um typische Versicherungslücken zu schließen und durch optimale Versicherungslösungen echte Sicherheit zu bieten.Darüber hinaus zählt die schnelle und diskrete Unterstützung im Bereich der mentalen Gesundheit zur Dienstleistung des Soldatenhilfe e.V. Dass Soldaten keine Möglichkeit haben, auf offiziellem Dienstweg Informationen oder konkrete Hilfe bei psychotherapeutischen Themen zu erhalten, ohne einen oft folgenschweren Aktenvermerk zu riskieren, macht dieses Angebot besonders wertvoll. "Im Rahmen des anonymen Austausches mit fachkundigen Ansprechpartnern können Soldaten prüfen, ob sie psychotherapeutische Hilfe benötigen und gegebenenfalls unsere private Vermittlung in Anspruch nehmen", erklärt Saad Chahrrour. "Bei der Bundeswehr erfährt dann niemand davon." Die Verantwortung der Bundeswehr übernimmt der Soldatenhilfe e.V. dabei allerdings nicht. Schließlich gibt es auch weiterhin Themen, derer sich die Bundeswehr selbst annehmen muss - etwa im Falle von Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). In dieser Hinsicht greifen die Experten den Soldaten beim grundlegenden Ablauf unter die Arme und erklären ihnen die Prozesse innerhalb der Bundeswehr, um ihnen den Weg in die Behandlung zu ebnen.Neben der Absicherungsberatung und der psychologischen Unterstützung plant der Soldatenhilfe e.V. zukünftig auch eine Rechtsberatung. Schon jetzt steht er seinen Mitgliedern bei bürokratischen Herausforderungen aller Art zur Seite: Von klassischen Alltagsthemen wie Trennungsgeld, Versetzungen, Umzugskosten, Kindergeld und Familienzuschlag bis hin zu komplexeren Bereichen wie wehrrechtlichen Fragen oder steuerlichen Angelegenheiten können die Bundeswehr-Experten alle Fragen schnell, unkompliziert und diskret beantworten. "Über unseren Chat erhalten Soldaten Zugang zu Ansprechpartnern, die über einen umfassenden Erfahrungsschatz verfügen", verrät Saad Chahrrour. "Unabhängig davon, ob es um alltägliche Bürokratie oder spezifische Anliegen geht, können wir neutral und anonym fachkundige Hilfe leisten."Mit fundierter Expertise zu zeitgemäßen Ansprechpartnern für SoldatenEbenso wie die anderen Gründungsmitglieder des Soldatenhilfe e.V., die auf mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung bei der Bundeswehr zurückblicken können, verfügt auch Saad Chahrrour über eine tiefgreifende Expertise. Nachdem er 2007 bei der Bundeswehr eingestiegen war, absolvierte er mehrere Einsätze, bevor er zum Personaloffizier aufstieg und unter anderem für die Personalauswahl, Ausbildung und Personalstrukturerhaltung im Katastrophenschutz verantwortlich war. Nach weiteren Stationen, wie der Unterstützung der Rückholung afghanischer Ortskräfte und der Begleitung verschiedener Krisen, verschrieb sich Saad Chahrrour schließlich der zivilen Verteidigung im öffentlichen Dienst. Währenddessen hegte der Sohn syrischer Migranten immer einen großen Wunsch: Er wollte die Arbeit seiner verstorbenen Mutter, die sich intensiv in der Vereinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und im Ehrenamt engagierte, fortführen und seine eigenen Kompetenzen und Leidenschaften gezielt dafür einsetzen.Mit der Gründung des Soldatenhilfe e.V. hat er einen Weg gefunden, anderen Menschen mit seinem großen Erfahrungsschatz und seinem soliden Netzwerk wertvoller Kontakte nachhaltig zu helfen. "Getreu meinem Motto 'Einmal Soldat, immer Soldat!' möchte ich nicht nur junge Anwärter dazu motivieren, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, sondern auch alteingesessene Soldaten für unser Angebot begeistern", verrät Saad Chahrrour abschließend. "Unser Ziel ist es, deutsche Soldaten mit einer modernen Dienstleistung und anonymen, neutralen und diskreten Ansprechpartnern bei der Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen zu unterstützen und ihnen damit einen echten Mehrwert zu bieten."Sie sind Soldat und wünschen sich zeitgemäße, unkomplizierte und diskrete Unterstützung bei bürokratischen, steuerlichen oder versicherungstechnischen Themen? Dann melden Sie sich jetzt bei Saad Chahrrour und erfahren Sie mehr über das Angebot des Soldatenhilfe e.V. (https://www.soldatenhilfe.de/)!Pressekontakt:Soldatenhilfe e.V.Friedrichstraße 171, 10117 Berlininfo@soldatenhilfe.dewww.soldatenhilfe.deOriginal-Content von: Soldatenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181824/6250104