Leipzig (ots) -Die Wechseljahre sind in der öffentlichen Debatte angekommen - und der Podcast "Hormongesteuert" von MDR Aktuell zählt zu den wichtigsten medialen Impulsgebern dieser Entwicklung. Seit seinem Start 2023 wächst die Fangemeinde stetig: Rund drei Millionen Abrufe verzeichnet der Podcast inzwischen. Jetzt startet die fünfte Staffel mit zwölf neuen Folgen - zu hören ab sofort in ARD Sounds (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ardsounds.de/sendung/hormongesteuert-der-wechseljahre-podcast-mit-dr-katrin-schaudig/urn:ard:show:06ed81f7382fbbc4/&data=05%7C02%7Ckatrin.stolle%40mdr.de%7C86a97972362442f5a20708de8a70237f%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639100411408996687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=w%2BXOypLl0T2uWSkr2O9BSzib4iE3Pj/99L2BOrF6Nmg%3D&reserved=0). Im Radio gibt es die neue Staffel ab 12. April 2026 im "Podcast-Sonntag" bei MDR Aktuell. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge.Zwölf neue Folgen - wissenschaftlich fundiert, alltagsnah erzählt: Auch in Staffel fünf setzen die Hosts Katrin Simonsen und Dr. Katrin Schaudig, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft (DMG), auf ihre bewährte Mischung aus medizinischer Expertise, verständlichen Erklärungen und lebensnahen Einblicken.Wie in den Staffeln zuvor begrüßen sie renommierte Expertinnen und Experten, die aktuelle Forschungsergebnisse vorstellen. Dabei geht es um Themen wie Gewichtszunahme in den Wechseljahren mit dem Stoffwechselforscher Dr. Tim Hollstein (Universität Kiel), Herz-Gesundheit mit der Gendermedizinerin Dr. Sandra Eifert (Herzzentrum Leipzig), PMDS in den Wechseljahren - Ursachen, Diagnostik, Therapieansätze, um hormonelle Disruptoren und um trockene Augen - ein häufig unterschätztes Symptom des Hormonwandels.Fragen ausdrücklich erwünschtZudem greifen Simonsen und Dr. Schaudig erneut zahlreiche Fragen aus der Community auf: Wer eigene Anliegen einbringen möchte, kann diese per Mail gerne an hormongesteuert@mdraktuell.de senden.Auch in Staffel fünf nimmt sich Dr. Katrin Schaudig ausführlich Zeit für die Beantwortung der Fragen.Große Resonanz: Ein Angebot, das gesellschaftliche Debatten prägtDas anhaltend hohe Interesse zeigt sich sowohl in den stetig steigenden Abrufzahlen, als auch in der überaus engagierten Community: Frauen empfehlen den Podcast ihren Freundinnen und Kolleginnen; Ärztinnen und Ärzte legen ihn ihren Patientinnen ans Herz. Host Dr. Katrin Schaudig wird zudem regelmäßig von Fachkolleginnen und -kollegen aus ganz Deutschland auf das Angebot angesprochen; Rückmeldungen reichen von wertschätzendem Feedback bis zu detaillierten medizinischen Fragen.Der Podcast "Hormongesteuert" zeigt, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus gesellschaftliche Prozesse anstoßen und konstruktiv begleiten kann - nah an den Menschen und fachlich fundiert.Alle bisherigen Staffeln in ARD SoundsWarum schlafen viele Frauen in den Wechseljahren schlechter? Was steckt hinter Gelenkschmerzen, dünner werdendem Haar oder hartnäckigem Bauchfett? Welche Ernährung unterstützt den Körper jetzt besonders gut? Und welche Rolle spielen das Darmmikrobiom oder Hormone beim Thema Demenz? Diese und viele weitere Fragen haben Dr. Katrin Schaudig und Katrin Simonsen in den ersten vier Staffeln bereits beantwortet - alle Folgen sind jederzeit in ARD Sounds (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ardsounds.de/sendung/hormongesteuert-der-wechseljahre-podcast-mit-dr-katrin-schaudig/urn:ard:show:06ed81f7382fbbc4/&data=05%7C02%7Ckatrin.stolle%40mdr.de%7C86a97972362442f5a20708de8a70237f%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639100411409023278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XgimFSqyWVdoxVAhMsMd8P8i6QytXon%2BR3gqqfqf5Z0%3D&reserved=0) abrufbar.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6250100