Wenige Wochen nach dem Start in Großbritannien und Österreich bringt die SAIC-Marke MG den MG4 EV Urban nun auch nach Deutschland. Er ist zu Preisen ab 24.990 Euro erhältlich. Zum Start sind insgesamt vier Ausstattungslinien erhältlich, die je nach Variante mit einem Akku mit 43 oder 54 kWh Kapazität bestückt sind. Beim MG4 EV Urban handelt es sich nicht wie anfangs vermutet um den direkten Nachfolger für den Bestseller MG4 EV, sondern um ein eigenständiges, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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