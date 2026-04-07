Florian Nemitz übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des CEO von Smart Deutschland. Er folgt auf Wolfgang Ufer, der seit dem 1. März 2026 die Rolle des CEO von Smart Europe innehat. Wolfgang Ufer übernahm bekanntlich die Leitung von Smart Europe bereits vor einem Monat. Er trat damit die Nachfolge von Dirk Adelmann an, der als CEO zu Mercedes-Benz Schweiz gewechselt ist. Wer hingegen die Rolle von Ufer übernehmen würde, war bislang nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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