Die Nerven an den internationalen Finanzplätzen liegen blank. Der geltende Pessismismus könnte das Fundament für massive Kursgewinne sein, doch selbst wenn das der Fall ist droht noch ein letztes, brutales Ausschütteln der schwachen Nerven, bei dem Panikverkäufe die Kurse noch einmal kurzzeitig in den Keller drücken, bevor der eigentliche Trend dreht. Der Schlüssel liegt im Iran: Alles hängt am seidenen Faden der Geopolitik. Macht Trump seine Drohung direkter Angriffe wahr, werden die Aktienmärkte massiv belastet. Kommt es zu einer Verhandlungsläsung, würden die Märkte nach oben katapultiert.



Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei der TB-Daily voerst in Deckung. Statt waghalsiger All-In-Wetten setzen wir auf gezielte, strategische Ergänzungen. Unabhängig vom kurzfristigen Ausgang der Krise werden die Energiepreise noch über Monate auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Deshalb nehmen wir heute zwei neue Werte aus dem Bereich der alternativen Energien in unsere Dispoliste auf. Über diesen Link können Sie die Spekulation begleiten. Das geht per Einzelabruf oder per Abonnement.





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